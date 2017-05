Celpa realiza Semana da Negociação em todo o Estado até o próximo sábado, 03 de junho

Ação ocorrerá em todas as agências da concessionária e deve oferecer condições especiais para os clientes quitarem débitos.

Com base na grande demanda que recebeu no último sábado, dia (27), ao abrir as suas agências de atendimento, a Celpa resolveu realizar a Semana da Negociação. As condições especiais para os clientes quitarem débitos com a empresa ocorrerá de segunda-feira (29), até o próximo sábado, dia 03 de junho. O diferencial é que desta vez todas as agências do Estado estarão disponíveis para que os clientes possam negociar.

A ação também será oferecida nos municípios onde a concessionária atua com postos credenciados, sendo que nesses locais as negociações serão realizadas até a sexta-feira, dia 02 de junho.

Em Santarém a agência da Celpa funciona de 8h às 17h, no bairro Prainha e outra na Estação Cidadania, localizada na avenida Rui Barbosa, no horário das 8h às 14h.

Durante toda a semana, serão oferecidas ótimas oportunidades para os clientes, como isenção de juros, multa, correção e ainda a possibilidade das melhores formas de pagamento.

A empresa também reforça que os demais serviços das agências de atendimento, como troca de titularidade, ligação nova, religação, entre outros, poderão ser solicitados normalmente durante o período.

O executivo da área de Relacionamento com o Cliente da Celpa, Gilliard Vaz, explica que a Semana da Negociação reflete o sucesso que foi a abertura das agências no sábado que antecedeu o Dia das Mães e o da última semana. “Nós oferecemos mais flexibilização e comodidade para os clientes quitarem os seus débitos e os resultados foram muito satisfatórios. Como foram muitos pedidos para que nós continuássemos com as negociações, resolvemos estender por uma semana. A Celpa é uma empresa que se preocupa em dar boas condições a todos os seus clientes, por isso vamos colocar a ação em todo o Estado durante seis dias”, afirma Gilliard.

A iniciativa é voltada para clientes residenciais e comerciais de baixa tensão, sendo os mecanismos fáceis e rápidos. Basta procurar uma das agências e verificar as melhores alternativas para pagamento de parcelas de acordo com as possibilidades financeiras, ou simplesmente esclarecer dúvidas.

Fonte: RG 15/O Impacto e Núbya Pereira