Entrega de horta escolar e plantio de mudas dão início à Semana do Meio Ambiente

“Semma e acadêmicos da Ufopa fazem o plantio de 400 pés de árvores no Residencial Salvação”

A população do Residencial Salvação recebeu na manhã de sábado (27) o plantio de mudas de árvores, além da horta da Escola Municipal Aldo Ferreira Campos. As ações fazem parte da abertura da Semana Municipal do Meio Ambiente organizada pela Prefeitura de Santarém, por Meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) e Centro Municipal de Informações e Educação Ambiental (Ciam).

A diretora da Escola, Silene Vidal, disse que os educadores vão poder contar com mais uma ferramenta pedagógica, sendo que as crianças não vão apenas fazer o consumo das hortaliças e plantas medicinais, mas pôr em prática a consciência ambiental.

“Pra nós está sendo um grande presente. Agora a merenda vai estar ainda mais recheada e temos que conscientizar. O meio ambiente só vai ser preservado se começarmos a trabalhar a educação ambiental com todas as crianças”, destacou a diretora.

A secretária de Meio Ambiente, Vânia Portela, ressaltou o tema da Semana que é “Santarém te quero bem. Cuidar do meio ambiente é cuidar da vida”, quando serão abordadas diversas pautas a partir das demandas diariamente solicitadas pela população à Semma, a exemplo das queimadas de lixo doméstico, poluição sonora e desmatamento em áreas de preservação permanente.

“Ao longo da Semana do Meio Ambiente, dentre outras ações, vamos assinar o contrato com a Fiam [Fundação de Integração Amazônica/Ufopa] para o estudo de recuperação do Igarapé do Urumary. Apesar do gerenciamento de recursos hídricos não ser de responsabilidade do município, mas estamos conversando com a gestão estadual, buscando essa delegação para que o município possa estar à frente e o Estado abraçou com muito louvor a ação do município”, informou Vânia Portela.

A titular da Semma ainda destacou que ao longo da programação da Semana serão doados equipamentos de som apreendidos durante as fiscalizações de combate à poluição sonora. Segundo ela, 15 instituições, escolhidas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, serão beneficiadas.

O chefe de gabinete do Município, Erasmo Maia, na ocasião esteve representando o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, que não pôde comparecer a abertura da programação, devido estar participando da solenidade de recebimento de equipamentos do Ministério da Integração, em Belém-PA.

“A Semana do Meio Ambiente é importantíssima porque vem ressaltar a relevância da consciência de cuidados com o meio ambiente. É necessário que tenhamos a noção que desmatar sem o devido processo legal é agredir a todos. Por isso, essa programação só tem a contribuir para avançarmos na sensibilização das causas ambientais”, disse Erasmo Maia.

Como conclusão da abertura da Semana, as autoridades realizaram a inauguração da Horta da Escola Municipal Aldo Ferreira Campos. Além disso, acadêmicos da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e profissionais da Semma realizaram o plantio de 400 mudas de árvores, entre espécies ornamentais e frutíferas, ao longo do Residencial.

A programação segue nesta próxima segunda-feira (29), às 8h, na Escola da Floresta, com caminhada ecológica junto aos alunos da Escola Irmã Dorothy Stang, Escola Sagrado Coração de Jesus, Escola Antônio de Sousa Pedroso/Indígena Borarí e Escola Dom Tiago Ryan.

