Eraldo Pimenta participa da entrega de caminhões para os municípios paraenses

Deputado Estadual participou da cerimônia de entrega ao lado do ministro Helder Barbalho.

O deputado estadual Eraldo Pimenta, participou no último sábado, dia 27, em Belém, juntamente com o Ministro Hélder Barbalho, da Cerimônia de Entrega de 46 caminhões-caçamba para 41 municípios do Estado do Pará.

No momento, o ministro Hélder Barbalho destacou o empenho do deputado Eraldo Pimenta junto ao Ministério da Integração Nacional em busca de recursos para os municípios da região.

Fonte: RG 15/O Impacto