Feira do Livro oferece Ciclo de Estudos Preparatórios para o Enem

XXI Feira Pan-Amazônica do Livro começa nesta segunda, dia 29, no Auditório Benedito Nunes, no Hangar, em Belém.

Com dicas valiosas de como tirar mil na Redação e de como se sair bem em Matemática no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre outros conhecimentos essenciais para ir bem na vida acadêmica, a XXI Feira Pan-Amazônica do Livro trará, a partir desta segunda-Feira, 29 de maio até 1º de junho, Ciclos de Estudos Preparatórios com conteúdos de Linguagem, Códigos e Suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias.

No dia 29, com início às 15h, o tema será “O Mundo Hispano-Americano do Enem, com Nanci Cartágenes, em língua espanhola, e Armando Moraes, que virá com informações e dicas de como se sair bem no exame de língua inglesa. o Ciclo de Estudos ocorrem até às 17h.

No dia 30, o professor George Christ, de Matemática, vai estar dando “Quatro dicas que vão turbinar a sua nota de Matemática do Enem”. Em seguida será a vez da aula do professor Licurgo Peixoto Brito, Licenciado em Ciências Naturais e Física pela Universidade Federal do Pará.

No dia 31 os estudantes vão ter a oportunidade junto com a professora Nelci Santos de saber todas as dicas na aula de “Passando a Limpo a Literatura”. A programação preparatória para o Enem prosseguirá no dia 31 com o professor Rafael Cunha, que vai ensinar “Como tirar mil na redação do Enem”.

“Romantismo e a Identidade Nacional”, encerrará a programação preparatória para o Enem, no dia 1º de junho, com o professor Brasilindo Assaid.

Serviço: As inscrições para O Ciclo Preparatório para o Enem estão encerradas pelo portal da feiradolivro, pa.gov.br, mas podem ser feitas quinze minutos antes das aulas, que ocorrerão no auditório Benedito Nunes, a partir de 15h.

Fonte: RG 15/O Impacto e Kátia Aguiar