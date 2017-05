IJUS realiza entrega de cheques simbólicos aos projetos financiados em Juruti

Na última sexta-feira, 26 de maio, o Instituto Juruti Sustentável (IJUS) realizou na sede da Colônia de Pescadores – Z 42, a “Entrega dos cheques simbólicos” aos projetos financiados pela entidade.

São ao todo dez projetos selecionados entre as cidades de Juruti e Terra Santa que foram apresentados no evento e estão sendo financiados com recursos do FUNJUS, órgão do IJUS que se destina à operacionalização do mecanismo financeiro voltado para investimentos em projetos, ações e programas que integrem aspectos sociais, humanos, produtivos, ambientais e outros.

Os projetos estão na bandeira de jovens empreendedor rural, juventude e resíduos sólidos totalizando um investimento de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais).

Dentre os projetos apresentados destacamos a “Banda Marcial” da EMEF Professora Lígia Meireles da Cunha, da Vila Muirapinima, que recebeu o cheque de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), e o projeto “Jovens Empreendedor Rural na Amazônia Paraense”, da Associação das Famílias da Casa Familiar Rural do município de Juruti, que recebeu o cheque no valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais).

Durante o evento, os projetos apoiados pelo IJUS fizeram apresentações culturais: Banda Marcial de Juruti Velho, Ciranda do Amor , Capoeira Ativa na Comunidade e Projeto Cultura Assanhados de Terra Santa, além da participação do Grupo de Carimbó Parauara, também de Terra Santa.

O Governo Municipal esteve representado pelo Secretário de Governo – José Maria Melo, secretária de Assistência Social – Aparecida Camarão, secretário de Produção e Abastecimento – Agostinho Guimarães, de Meio Ambiente – Expedito Repolho, representante da Secretaria de Planejamento e Gestão – Vandembergue Benitah, e representante da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo – Marcel Gonçalves.

EX-ALUNOS SÃO HOMENAGEADOS NAS COMEMORAÇÕES DOS 60 ANOS DA ESCOLA N. SRA. DA SAÚDE

Na oportunidade houve entrega de certificado de honra ao mérito a alguns ex-alunos, funcionários e pessoas que fazem parte da história da escola

No dia 26 de maio, a Escola Estadual Nossa Senhora da Saúde comemorou 60 anos de fundação. A programação especial ocorreu no Salão Dom Bosco e contou com a presença do prefeito Henrique Costa, ex-aluno, que foi homenageado pela escola, assim como os secretários de Educação, Jonas Morais, Meio Ambiente, Expedito Repolho, e os vereadores Adão Pinheiro e Mario Itiá.

Na oportunidade houve entrega de certificado de honra ao mérito a alguns ex-alunos, funcionários e pessoas que fazem parte da história da escola. Segundo o prefeito Henrique Costa, é impossível não viajar no tempo e relembrar de quantas pessoas passaram pela escola e o que o estabelecimento representou – e representa – para todos que nele estudaram.

“Hoje quero parabenizar toda a direção da escola por esse momento de comemoração dos 60 anos de fundação da escola paroquial e pela importância que teve, tem e continuará tendo no desenvolvimento humano, do aprendizado, através da educação no município”, afirmou o prefeito.

SPORT CAIEIRÃO E PALMEIRAS VENCEM A PRIMEIRA RODADA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL FEMININO

A abertura do 12º Campeonato de Futebol Feminino, realizado pela Prefeitura de Juruti, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo, ocorreu no dia 27 de maio, no campo do Palmeiras com a presença dos seis times participantes.

O primeiro jogo entre Sport Caieirão e Corinthians ficou em 6 a 0 para o Sport, e o segundo jogo, no dia 28 de maio, o Palmeiras venceu por 4 a 0, o time Nova Jerusalém.

Para a atleta do Corinthians, Aurealane de Jesus Lira, “é uma oportunidade que as mulheres têm de mostrar que futebol não é coisa somente de homem”. A presidente do Caieirão, Izabela Lisboa, parabenizou a Prefeitura pela iniciativa e apoio e “com isso acabar com o preconceito com as mulheres jogarem futebol”.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMJ