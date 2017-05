Ministros são detidos por suspeita de envolvimento com a Odebrecht

Construtora brasileira diz ter pago para obter concessão de contratos de obras de infraestrutura na República Dominicana.

O ministro de Indústria e Comércio da República Dominicana, políticos de alto escalão e empresários foram detidos nesta segunda-feira (29) por suspeita de ter recebido suborno da construtora brasileira Odebrecht. Oito pessoas foram presas, segundo a France Presse.

As prisões ocorrem após a procuradoria receber, em meados de maio, o conteúdo dos depoimentos de executivos da empresa a autoridades brasileiras, de acordo com a Associated Press.

Os executivos da construtora afirmaram a autoridades americanas e brasileiras que a Odebrecht pagou 92 milhões de dólares para conseguir a concessão de contratos de obras de infraestrutura desde 2001.

O ministro Temístocles Montás, integrante da Partido da Libertação Dominicana governando (PLD), foi encaminhado nesta manhã à sede da procuradoria junto com o ex-ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, que durante sua gestão participou da negociação de vários contratos com a empresa. Ele esteve no poder entre 2007 e 2012.

O ex-presidente do Senado e atual chefe do Partido Revolucionário Moderno (PRM, principal da oposição), Andrés Bautista, foi preso por estar o poder na época da aprovação dos contratos.

Segundo a Efe, está ainda o empresário Ángel Rondón, que foi representante comercial da construtora na República Dominicana.

Fonte: Portal ORM e O Globo