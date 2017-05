Moradores da região do Ituqui fazem reivindicações às autoridades

Vereador Alaércio DrogaMil ao lado dos deputados Osório Juvenil e Hilton Aguiar, durante reunião.

“Assuntos relevantes foram pautados e discutidos e vou trabalhar para que os encaminhamentos sejam realizados com rapidez e agilidade” afirmou o vereador Alaércio DrogaMil.

O vereador Alaércio DrogaMil, líder do PRP na Casa de Leis, participou no último sábado (27), na comunidade de Nova Esperança, na região do Ituqui, de uma reunião que tratou sobre quatro pontos fundamentais daquela população: Segurança Pública, Telefonia Móvel, Energia Elétrica e a Trafegabilidade das vias que dão acesso as comunidades.

Participaram da reunião o Líder do PRP, vereador Alaércio DrogaMil; o Prefeito e Presidente da Câmara de vereadores de Prainha, Davi Xavier e Edvaldo Barbosa; os Deputados Estaduais Hilton Aguiar e Osório Juvenil, além de representantes da Prefeitura Municipal de Santarém e da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. A Região do Ituqui conta com mais de 40 comunidades, incluindo Planalto e Várzea, nos Assentamentos criados pelo INCRA, sendo: PA- Ituqui; Tapera Velha; PA- Curua I e II; Pacoval e PAE- Ituqui- Várzea. Para o representante do Conselho da Região, se pelo menos esses quatro pontos forem atendidos o desenvolvimento e a melhoria de vida chegará aos comunitários.

Em sua participação, DrogaMil falou das reivindicações dos comunitários. Segurança Pública foi um ponto forte, já que essa é uma luta do vereador Alaércio DrogaMil. Ele lembra que hoje Santarém possui o mesmo efetivo de policiais militares que possuía a 25 anos atrás, fazendo com que fica inviável o destacamento de policiais em números maiores para fazer o serviço nessas comunidades. “Estou lutando para que seja implanto em Santarém o 35° Batalhão de Polícia Militar, para que assim tenhamos condições de destacar efetivos para essas comunidades” informou. Segurança Pública vai além de represália, essa é uma mazela que deve ser tratado com investimentos em educação, em esporte e lazer e nas próprias comunidades, para que trabalhos de prevenção sejam feitos.

A trafegabilidade das estradas, o vereador enfatizou que são duas vertentes: o apoio do governo do Estado para transformar a via em uma PA e o trabalho forte e concreto das prefeituras de Santarém e Prainha juntamente com o INCRA para que seja feita de forma periódica a manutenção nessas estradas. “Santarém possui mais de 800 quilômetros de estradas vicinais que necessitam de manutenção e esse é um trabalho que precisa ser feito com urgência’’ relatou o vereador.

Sobre energia elétrica, o parlamentar informou que não se pode reunir apenas com a Rede Celpa, já que essa é uma mazela que vai além deles. “Temos que reunir com o Conselho Gestor do Programa Luz Para Todos e com a ELETRONORTE para que seja achada uma solução para esse problema, já que os comunitários reclamam do péssimo serviço de energia nas comunidades”, informou Alaércio.

O último ponto pautado pelos comunitários foi sobre a Telefonia Móvel que é imprescindível para a melhoria da qualidade de vida das famílias que moram em áreas rurais do município. Alaércio informou que esteve recentemente em visita a Brasília onde levou demandas ao Ministro de Minas e Energia, uma delas foi sobre a telefonia. O ministro informou que foi lançado um satélite próprio do Brasil, que vai possibilitar resolver esse serviço em todo o território nacional.

Para finalizar um dos moradores questionou sobre o serviço de abastecimento de água nas comunidades. O parlamentar informou que está disposto a levar alguns comunitários para conhecer o trabalho que o IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) realizou em parceria com o INCRA, em assentamentos localizados em Mojuí dos Campos de construção de poços artesianos nas casas do município. Com isso melhorando a vida das pessoas do local que sofriam com a falta constante de água.

Fonte: RG 15/O Impacto e Fernanda Rabelo