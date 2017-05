Pioneira da Transamazônica lança livro em Santarém

A professora aposentada Maria Helena Locatelli, lançou ontem seu primeiro livro intitulado As Muitas Faces de Maria. O evento ocorreu no salão paroquial da igreja Nossa Senhora de Guadalupe, no bairro Nova República, em Santarém (PA), para um público formado por comunitários, amigos, parentes e familiares.

A obra de Maria é definida por ela mesma como “uma coletânea de versos que tem como objetivo contar um pouco sobre essa mulher chamada Maria, que já viveu, de uma maneira ou outra, o que foi descrito nesses versos”.

Durante a cerimônia de lançamento, ela reforçou que o livro resulta de experiências verdadeiras vividas por ela nos campos familiar, profissional, religioso e emocional.

Em um de seus poemas, a autora define o que seriam as muitas faces de Maria: “…Umas são negras, índias e outras são brancas, não importando a cor. Em todos esses rostos se encontra o mais puro e verdadeiro amor…”

O exemplar do livro foi vendido a R$ 25,00 na ocasião do lançamento. Se você quiser adquirir a obra As Muitas Faces de Maria, poderá entrar em contato pelo fone (93) 9110-5519.

Fonte: RG 15/O Impacto