Prefeitura de Santarém recebe caminhão-caçamba do Ministério da Integração

O município de Santarém recebeu um caminhão-caçamba durante cerimônia do Ministério da Integração Nacional junto com a bancada de deputados federais e senadores do estado do Pará, no sábado (27), em Belém.

O prefeito de Santarém Nélio Aguiar esteve na capital e recebeu a chave do veículo das mãos do ministro Helder Barbalho.

O veículo recebido pelo prefeito Nélio será destinado para atender a Vila de Alter do Chão, no transporte de piçarra e entulhos. “Conseguimos ainda uma indicação do deputado federal Beto Salame. Além do caminhão, o deputado destinou emenda a Santarém para ser investida na área da saúde”, reforçou.

No total foram entregues 46 caminhões-caçamba para 41 municípios do estado.

Fonte: RG 15/O Impacto e Karla Lima/PMS