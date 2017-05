Times santarenos amargam derrota na 2ª rodada da Série D do Brasileirão

Poucos torcedores foram ao estádio Colosso do Tapajós para assistirem a partida do São Francisco.

Depois dos excelentes resultados alcançados na 1ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série ‘D’, as equipes santarenas terminaram a 2ª rodada com derrotas.

Jogando sua primeira partida em casa, o São Francisco perdeu pelo placar de 1 a 0 para o time do Rio Branco-AC. Chamou a atenção o número reduzido de torcedores do Leão que compareceram ao estádio Colosso do Tapajós.

Com a vitória, o time do Rio Branco lidera o grupo A3. Com a derrota, o São Francisco continua na terceira colocação do mesmo grupo. Na próxima rodada, o time do Leão Santareno receberá o São Raimundo-RR, no domingo, dia 4 junho.

Já a equipe do São Raimundo foi até a capital do Amazonas, Manaus, jogar contra a equipe do Fast-AM. Em um jogo emocionante, com cinco gols, na Arena da Amazônia, o Pantera chegou a ficar a frente do placar, no entanto, os donos da casa, saíram vencedores pelo placar de 3 a 2.

Com a vitória sobre o São Raimundo, o time do Fast ultrapassou o próprio Pantera na tabela de classificação e assumiu a liderança do grupo A2, com quatro pontos. Já o time paraense cai para o segundo lugar, com três pontos. Na próxima rodada, o time alvinegro enfrentará q equipe do do Baré-RR, em jogo na cidade de Boa Vista.



