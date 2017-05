Aula Magna para calouros 2017 da Ufopa será no dia 1º de junho

Palestrante será o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Roberto Leher.

Este ano, os novos alunos da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) irão iniciar a trajetória acadêmica com a Aula Magna “Desafios da Educação Superior no Século XXI”, que terá como palestrante o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Roberto Leher. A Aula Magna será proferida na próxima quinta-feira, 1º de junho de 2017, às 18h no Auditório da Unidade Tapajós. O evento é aberto ao público.

Às 19h, haverá ainda uma programação cultural com o show da banda Argilas Selvagens e do professor e músico Celson Lima.

Sobre o palestrante – Leher é biólogo, mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP). Publicou diversos trabalhos na área de Educação, sobretudo relacionando trabalho, movimentos sociais e políticas públicas. Recebeu o título de Personalidade Educacional do Ano da Associação Brasileira de Educação em 2003 e a medalha Pedro Ernesto, maior comenda da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, em 2014, em homenagem ao seu trabalho como educador.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/Ufopa