Ex-prefeito de Vitória do Xingu deixa PSB e se filia no Solidariedade

Em ofício encaminhado ao deputado estadual Cássio Andrade, presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), datado do dia 30 de maio deste ano, o ex-prefeito do município de Vitória do Xingu, Erivando Oliveira Amaral, entregou sua desfiliação partidária do PSB, em caráter irrevogável e irretratável, por motivo de ordem pessoal, requerendo a constante baixa de todos os seus dados pessoais na condição de filiado, constante nos arquivos na agremiação partidária, bem como requereu e devida exclusão de seu nome da relação de filiados do PSB, que será enviada à Justiça Eleitoral, em obediência à Legislação Eleitoral vigente.

Erivando Amaral, no mesmo dia, assinou sua ficha de filiação partidária no partido Solidariedade.

Fonte: RG 15/O Impacto