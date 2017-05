SEMEL confirma a realização da Copa da Amizade com 8 equipes na disputa

Competição que não era realizada há quase sete anos, retorna com força total. Mais 200 pessoas estarão envolvidas no evento esportivo.

Com o intuito de promover a integração dos atletas e movimentar o futebol amador, a Prefeitura de Óbidos, no oeste do Pará, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), realizará no período de 3 de junho a 22 de julho, a Copa da Amizade 2017.

A competição que servirá como base para a formação dos times que disputarão o campeonato obidense – principal torneio amador da categoria – retorna em grande estilo, após quase sete anos de paralisação.

Junac, Napoli de Fátima, Amazonas, Juventude, Bela Vista, Perpétuo Socorro, Napoli de Terezinha, e Umarizal, estão confirmados na disputa pelo título da edição deste ano do certame.

Com um formato dinâmico e competitivo, o torneio será disputado por 8 clubes com tradição nos campeonatos de bairros. Serão duas chaves com 4 times cada. Na primeira fase os clubes da chave A enfrentam os da B. Nas semifinais os confrontos serão entre o primeiro e o segundo colocado das respectivas chaves.

Além do retorno da competição, o evento marcará a abertura oficial do calendário de eventos da SEMEL planejado para 2017. “Vamos abrir esse calendário de atividades com dois grandes aspectos. Primeiro o retorno dessa copa importante para os clubes que movimentam o nosso futebol, além disso, vamos retornar com força total, reunindo 8 clubes, 176 atletas, e aproximadamente 200 pessoas envolvidas com esse projeto. Isso nos deixa satisfeitos e confiantes da nossa colaboração para a difusão do futebol em nosso município”, ressaltou Luiz Carlos Gama Queiroz, secretário de esporte e lazer.

Todos os jogos da copa serão sediados no Estádio Ary Ferreira, que está interditado desde o início do ano para a recuperação do gramado e revitalização de sua estrutura. Nas últimas semanas foram intensificados os trabalhos de reforma dos vestiários e de outros espaços. A principal praça de esportes da cidade também ganhará cara nova, com a nova pintura do “Aryzão”. “Esse é outro grande aspecto desse evento esportivo, reabriremos as portas do estádio Ary Ferreira para os amantes do esporte de nossa cidade. O gramado está em fase final de preparação, após passar por um longo processo de recuperação. Vestiários, arquibancadas também passaram por uma reforma paliativa e pintura”, disse Luiz.

Abertura

Uma cerimônia com a presença dos atletas dos oito clubes, abrirá oficialmente a copa da amizade 2017. O momento de celebração do esporte obidense, que será realizado no sábado (3/06) às 17h, contará com a presença de autoridades do município, como forma de demonstração de incentivo aos competidores. Na oportunidade o público conhecerá as equipes participantes e seus elencos.

Após a abertura oficial, duas partidas abrem a primeira rodada da copa. No primeiro confronto Junac estreia diante da equipe do Perpétuo Socorro. Em seguida é a vez de Napoli de Fátima e Napoli de Terezinha, estrearem na copa.

Ingressos a preços promocionais facilitarão o acesso do torcedor obidense ao estádio. Com valores abaixo dos praticados em outras competições, o público pagará apenas R$ 3,00 reais para acompanhar os jogos.

Premiação

A SEMEL anunciou também a premiação para os finalistas. Para o campeão serão ofertados 2 mil reais e 25 medalhas. O vice-campeão receberá 1 mil reais e 25 medalhas. O terceiro colocado R$ – 500 reais e 25 medalhas. Os três primeiros colocados também receberão troféus.

Os destaques da copa como: artilheiro, melhor goleiro, jogador revelação, melhor árbitro, equipe mais disciplinada, e o destaque/craque da copa, receberão medalhas e prêmios na cerimônia de premiação que será realizada pela coordenação da competição.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO