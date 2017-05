Celpa realiza ação de melhoria em Fordlândia

Equipes da Celpa estiveram durante uma semana no distrito de Fordlândia, localizado no município de Aveiro, oeste do Pará, executando ações de melhorias no sistema de energia que abastece o local. Um mutirão foi desenvolvido, envolvendo diversas áreas como manutenção e sistema de rede, a fim de amenizar as constantes oscilações, provocados por galhos de árvores na rede.

De acordo com o técnico da Celpa, Márcio Rêgo, as árvores na rede correspondem a principal causa de desligamentos de energia, não só em Fordlândia, mas também em cidades onde a vegetação é expressiva. Por conta disso, a concessionária segue um planejamento a fim de evitar que a população tenha prejuízos com os desligamentos.

Para o técnico, o trabalho é feito seguindo uma série de determinações por causa dos cuidados com a rede elétrica. “As podas realizadas em árvores próximas à rede só podem ser realizadas por profissionais capacitados. Na maioria dos casos, a rede de energia precisa ser desligada para evitar acidentes”, explicou.

Na área onde a equipe da Celpa atuou, existe diferentes tipos de árvores que em dias de ventanias acabam encostando na fiação e ocasionando falta de energia. A forma incorreta na hora da podagem aumenta a possibilidade de curtos devido a rebrota da árvore.

Conforme Márcio Rêgo, raramente faz-se necessário o corte total de árvore. “As árvores só são derrubadas com autoridades dos órgãos responsáveis e nós temos todo o cuidado de seguir o que manda a legislação ambiental”, reforçou.

O comerciante Moisés Carmo Oliveira, 50 anos, mora na Transfordlândia e acompanhou de perto o trabalho das equipes. Ele comemora os resultados e diz que está feliz porque vivia momentos de angústias toda vez que o tempo anunciava chuva. “Com essas podas, a gente sabe que a energia não está mais em risco e nossos eletrodomésticos que eram os principais atingidos com as oscilações ficam mais garantidos”, disse.

Além do trabalho de podagem, foi feita troca de isoladores. As cruzetas de madeiras foram substituídas por fibras e todos os transformadores foram vistoriados para garantir que os clientes da Celpa tenham energia de qualidade em Fordlândia.

São Luiz Tapajós

No período de 8 a 12 de junho, as equipes da Celpa estarão desenvolvendo a mesma ação no distrito São Luiz do Tapajós, localizado no município de Trairão. Na programação consta também revisão dos equipamentos da proteção de rede e substituição de chaves danificadas. O foco principal é manter a segurança tanto da rede, quanto da vida das pessoas, haja vista que há sempre o risco de troncos e galhos em contato com a rede conduzirem eletricidade, provocando choques acidentais.

“A concessionária está preocupada em preservar a qualidade e a continuidade do fornecimento de energia, além de prevenir eventuais acidentes decorrentes do rompimento de cabos”, finalizou Márcio Rêgo.

Fonte: RG 15/O Impacto