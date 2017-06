Em Itaituba, trabalhador morre após acidente com silo

De acordo com as primeiras informações, o acidente aconteceu no início da tarde desta quarta-feira(31), em um silo da empresa multinacional Bunge, instalada no distrito de Miritituba. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, e chegando ao local constatou que se tratava de duas vítimas, uma conseguiu escapar ileso, apenas apresentado sinais de choque, porém, o trabalhador identificado por Michel, foi encontrado dentro do Silo, infelizmente sem vida.

