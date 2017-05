Filhote de peixe-boi encontrado ferido em Óbidos é transferido para o INPA em Manaus

Fêmea de aproximadamente quatro meses foi encontrada moradores do bairro Bela Vista com vários ferimentos, presa em uma rede de pesca.

O filhote de peixe-boi que foi encontrado ferido no Lago Pauxis, na última quarta-feira (24), em Óbidos, oeste do Pará, foi transferido nesta terça-feira (30), pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), para o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), em Manaus – AM.

Na sede do INPA, o mamífero permanecerá por um longo período onde continuará o tratamento de reabilitação, até que possa voltar para o seu habitat. A transferência do animal recebeu o apoio da Prefeitura de Óbidos.

Durante o período que permaneceu sob os cuidados da SEMMA, o peixe-boi recebeu assistência de um médico veterinário e de agentes do órgão que desenvolveram um trabalho especifico de monitoramento, já que inicialmente, o quadro de saúde do filhote inspirava cuidados devido às várias lesões na região dorsal da cabeça e nas nadadeiras. Segundo os fiscais que resgataram o animal, os ferimentos podem ter sido causados pela hélice de uma embarcação de pequeno porte.

O filhote fêmea da espécie, que foi carinhosamente batizada de “Pretinha”, foi transportado em uma embarcação que faz linha no trecho Óbidos/ Manaus, em um tanque, sendo seus sinais vitais monitorados durante toda a viagem, por uma agente da SEMMA que foi acompanhando o mamífero. “Ela [Pretinha], continuará recebendo o tratamento que iniciamos desde que ela foi encontrada. Manteremos a medicação, alimentação três vezes ao dia, e a troca da água do tanque que deve ser feita pelo menos duas vezes ao dia. Ela está bem, reagiu muito bem ao tratamento, e temos certeza que faremos uma viagem tranquila até Manaus”, disse Luciane Gomes, fiscal de meio ambiente da SEMMA, que foi acompanhando o filhote.

A viagem está estimada em pouco mais de 36 horas, até a chegada no porto da capital amazonense. Uma equipe de funcionários do INPA estará de prontidão para realizar o transporte do animal imediatamente. A intenção é amenizar o máximo possível o estresse da viagem, e do longo tempo em que “Pretinha” está acondicionada em um tanque de 500 litros. “Eles estão em contato direto conosco e já nos orientaram a ligar assim que estivermos nos aproximando do porto. A intenção é encaminhar com o máximo de urgência o filhote para o centro de tratamento INPA”, explicou Luciane.

Resgate

O filhote de peixe-boi fêmea foi capturado por moradores do bairro Bela Vista, na localidade conhecida como “cabeceira do laguinho”, no início da noite de quarta-feira (24). O animal que estava sozinho preso em uma rede de pesca, a poucos metros da margem do lago, foi localizado por um pescador que reside próximo do local.

Encontrado muito debilitado e com um vários ferimentos, ele foi removido e imediatamente encaminhado para receber os cuidados de um médico veterinário.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMO