Jovem do município de Aveiro morre com suspeita de febre amarela

Hilton Caetano da Cruz, de 19 anos, estava internado no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA). O jovem apresentava sintomas da febre amarela, porém, somente o exame realizado pelo Instituto Evandro Chagas poderá determinar, se a morte dele foi em decorrência da doença. De acordo com informações, o jovem começou a passar mal, depois que foi caçar em uma região de mata, na comunidade Pinhel, no município de Aveiro.

Mesmo antes da confirmação, a enfermeira Marcela Tolentino, diretora da 9ª Regional da SESPA informou que uma equipe seguirá para a região, para iniciar o processo de bloqueio, “vamos vacinar casa por casa”, disse.

Marcela também informou, que a namorada do jovem está sendo monitorada, uma vez que apresenta sintomas da doença. Ela mora em Santarém.

Mortes: Caso o resultado do exame do material colido do paciente de Aveiro, aponte como positivo para infecção por febre amarela, está será a quinta morte registrada por febre amarela na região oeste do Pará.

RG 15 / O Impacto