“Maio Amarelo” encerrará com caminhada

Após várias atividades, a campanha “Maio Amarelo” encerra com uma caminhada nesta quarta-feira (31), com início às 18 horas e saída da Praça de Eventos, passando pela Avenida Anysio Chaves, seguindo pela Travessa Afonso Pena, Avenida Barão do Rio Branco, Rua Siqueira Campos e Avenida Tapajós, encerrando na Praça Matriz de Nossa Senhora da Conceição.

Na chegada, haverá uma programação cultural com os parceiros da campanha e exposição de veículos envolvidos em acidentes de trânsito em Santarém. O Núcleo de Esporte e Lazer que estará presente no início e na chegada da caminhada.

A campanha – Durante todo o mês de maio, a Prefeitura de Santarém, por meio da Divisão de Educação para o Trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) levou palestras, blitz educativas, ações de orientação e educação no trânsito a escolas públicas, municipais, estaduais e particulares, além de universidades públicas e privadas, órgãos de segurança, saúde, secretarias municipais e empresas.

A caminhada deve conscientizar as pessoas sobre a importância das ações realizadas por todo o mês, conscientizando quanto aos cuidados no trânsito, em todos os setores, seja motorista, pedestres e ciclistas. “Todos devem adotar atitudes conscientes para um trânsito mais seguro, comportamento proposto pela campanha que trabalhou a questão da escolha, levando as pessoas a escolherem sempre o certo: o respeito à legislação e à sinalização e, acima de tudo, à vida”, concluiu Marcelo Santos, coordenador da Divisão para o Trânsito a SMT.

O movimento mundial do “Maio Amarelo” fará parte do calendário oficial de ações na cidade, contando com parceiros e apoiadores de diferentes segmentos que, juntos com a Secretaria, têm o objetivo de, através da educação no trânsito, diminuir os altos índices de acidentes em Santarém.

ENQUETE SELECIONA TRÊS FINALISTAS À MUSA DA 1ª COPA SANTARÉM DE FUTEBOL

Desde as 10h da manhã de terça-feira (30), está sendo realizada uma enquete para escolha de três candidatas representantes de clubes da zona urbana para a grande final do concurso Musa da I Copa Santarém de Futebol.

A enquete está hospedada no site da Prefeitura de Santarém, no endereço eletrônico www.santarem.pa.gov.br e ficará no ar até às 10h da próxima sexta-feira (2). Sete candidatas.

As finalistas da zona urbana disputarão o título de Musa com as três candidatas mais votadas na enquete da zona rural que foi finalizada às 10h desta terça-feira. As seis candidatas mais votadas serão anunciadas no programa esportivo da TV RBA, às 10h30, deste sábado (3).

A finalíssima do concurso será no dia da decisão da 1ª Copa Santarém de Futebol com data provável para 26 de junho.

COLETIVO PERISCÓPIO REALIZA OFICINA DE FOTOGRAFIA

O “Coletivo Periscópio” retoma suas atividades em 2017 com a oficina de fotografia artesanal Preto no Branco, realizada em parceria com a Faculdade da Amazônia- Unama e Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), no período de 14 a 17 de junho.

Doze vagas estarão disponíveis para a comunidade, ao valor de R$15,00.

As inscrições podem ser feitas por meio de formulário disponível na página do Facebook do Coletivo Periscópio, até o dia 12 de junho, pelo link https://goo.gl/4th10K. O Coletivo Periscópio é um coletivo de ações culturais na área da fotografia e da produção experimental de imagens, criado pelos fotógrafos Tamara Saré, Tiago Silveira, Lila Bemerguy e Clodoaldo Correa.que irão conduzir as oficinas.

A oficina terá práticas de fotograma e pinhole, com uso do laborário fotográfico. A prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria de Cultura (Semc) apoia o projeto, cujo resultado deve ser apresentado nas comemorações do aniversário da cidade.

Serão realizadas experiências de impressão de imagens por contato direto e construção de câmeras obscuras para captação de imagens e impressão de negativos. A fotografia pinhole (buraco de agulha) é uma prática artesanal que inicia com a construção de dispositivos em latas, caixas e outros materiais. As câmeras são abastecidas com papel fotográfico, que após exposição à luz, são revelados no laboratório e resultam numa imagem em negativo.

A experiência permite a compreensão do processo de formação da imagem, além de ser bastante lúdica e imaginativa. O uso do laboratório analógico traz o conhecimento de reprodução de fotografias em preto e branco, com uso dos químicos. Mesmo com o advento da câmera digital, a fotografia pinhole continua sendo uma prática que tem adeptos no mundo inteiro.

