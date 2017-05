Praça de Alter do Chão recebe ações ambientais

Fazendo parte da Semana do Meio Ambiente, foram realizadas, na manhã de terça-feira (30), ações ambientais com o tema “Alter do Chão por um ambiente acolhedor” na Praça 7 de Setembro, situada na Vila de Alter do Chão. A mobilização contou com atividades de limpeza do logradouro, jardinagem e plantio de mudas ornamentais.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Agência Distrital de Alter do Chão (ADA), Escola da Floresta e Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam).

A pedagoga da Escola da Floresta Edivânia Figueiredo destacou o trabalho de cuidado ambiental que foi realizado na local: “Tentamos sensibilizar os comunitários para os cuidados com as questões do meio ambiente. Esse é um ponto turístico, precisamos saber bem recepcionar os visitantes e tornar o espaço agradável para todos”, afirmou a pedagoga.

Nesta quarta-feira (31), a programação da Semana do Meio Ambiente seguirá com atividades, às 9h, na comunidade Igarapé Açú, ao longo da Rodovia Santarém Curuá-Una, com palestras de educação ambiental abordando as problemáticas causados pela queima do lixo e desmatamento. Além disso, ocorrerá a distribuição e plantio de mudas de árvores.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS