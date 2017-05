Projeto Cultura na Comunidade iniciará no mês de julho

A segunda reunião com lideranças de bairros e comunidades para a futura implantação do Projeto “Cultura na Comunidade” foi realizada na manhã desta terça-feira (30), na Casa da Cultura.

O encontro foi organizado pela Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e contou com a participação de 21 lideranças. “Mais uma vez foi proveitosa a reunião, as decisões estão sendo alinhadas em conjunto, a atividade propõe o concretizar a promessa de campanha do governo municipal quanto a democratização da cultura na permanência de ações na área central e estender aos bairros mais afastados e nas comunidades. Decidimos que a estreia será no bairro Santíssimo, no dia 08 de julho”, disse o titular da pasta da cultura no município, Luis Alberto Figueira.

O secretário ainda reforçou sobre a oportunidade que projeto abrirá para divulgação de talentos da região, “O Projeto Cultura na Comunidade vai oportunizar também os talentos das comunidades, seja na música, na poesia, na dança, no teatro e entre outras artes e vou encaminhar a equipe de servidores da Divisão de Eventos da Semc in loco para organizar com as lideranças dos demais bairros e comunidades, a data e o local para receber a ação”.

Para o primeiro membro do Conselho Fiscal do bairro Floresta, Fancleo Antônio Nogueira a ansiedade é grande, “Em nosso bairro a cultura foi esquecida, e o Projeto Cultura na Comunidade virá como o resgate cultural principalmente dos bairros mais afastados e ainda poderá contar com a participação da juventude. Além disso, vai dar a oportunidade para muitos moradores que não têm condições de ir prestigiar atividades culturais no Centro da cidade, e fazer essa inserção mais próxima, nós nos sentimos valorizados e estamos na expectativa de receber o Projeto”, destacou.

O presidente da Associação de Moradores do Santíssimo (Amorsan), Luiz Carlos Morais, parabenizou a inovação do governo municipal na inserção de atividades culturais em parceria com a comunidade. “Pela primeira, eu vez vejo o governo comprometido com a cultura democrática, no valorizar a criatividades dos moradores da comunidade e trazer atrações como as bandas musicais, e ficamos honrados na parceria e de ocorrer a estreia no nosso bairro. Sentimos firmeza na fala do secretário municipal de cultura, Luis Alberto Figueira, neste Projeto inovador”, disse emocionado.

Participaram do encontro, as Chefias da Secretaria Municipal de Cultura (Semc), o Pedro Moreira (Chefe de Gabinete) e Waldeci Reis (Chefe da Divisão de Eventos).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS