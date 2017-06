Coluna Impacto Ed. 1148

NÚCLEO DE LICITAÇÃO

O vereador Sílvio Amorim, do PSL, (foto), recentemente fez um gesto nobre ao lançar uma campanha para os vereadores doarem recursos de seus salários para compra de materiais e medicamentos ao Hospital Municipal de Santarém, ação esta que foi bastante elogiada e teve 100% de aprovação dos vereadores de Santarém. Amorim disse que em recente visita às Unidades Básicas de Saúde, teria constatado a falta de medicamentos. O Vereador reconheceu que o País passa por um momento difícil na economia, assim como Santarém, mas retrucou ao afirmar que já houve outras épocas de dificuldade que teriam sido enfrentadas. O parlamentar citou que esteve com o secretário de Saúde, o médico Edson Filho, para saber informações acerca do problema. De acordo com o parlamentar, o foco da conversa foi o Núcleo de Licitação, que segundo ele, não estaria atuando como deveria para garantir o estoque de remédios ao Município. Inconformado, o Vereador se referiu à viagem de uma comitiva de vereadores que está programada para Belém, para discutir a situação da saúde em Santarém. Ele ponderou que não adiantaria o diálogo se o núcleo responsável pelas licitações não funcionar, mesmo que a verba do Governo Estadual seja disponibilizada. Amorim cobra maior empenho desse setor para que a saúde em nosso Município dê uma alavancada, bem como nas outras secretarias municipais.

BANCA DE DOUTORADO

Participando de mais uma banca de doutorado no NAEA/ UFPA, estiveram presentes os Pós Doutores Jarsen Guimaraes e Gilberto de Miranda Rocha; os Doutores Durbens Nascimento {orientador e terminando o Pós doutorado), Milton Cordeiro e Hisakhana Corbin. Agora o mais novo doutor é o professor da UEPA, Aiala Colares, cuja tese versa sobre “Do narcotráfico às relações de poder na Amazônia: redes e sobreposições territoriais na cidade de Belém – PA”.

PROJETO CULTURAL

A segunda reunião com lideranças de bairros e comunidades para a futura implantação do Projeto “Cultura na Comunidade” foi realizada na manhã de terça-feira (30), na Casa da Cultura. O encontro foi organizado pela Prefeitura de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e contou com a participação de 21 lideranças. “Mais uma vez foi proveitosa a reunião, as decisões estão sendo alinhadas em conjunto, a atividade propõe concretizar a promessa de campanha do governo municipal quanto à democratização da cultura na permanência de ações na área central e estender aos bairros mais afastados e nas comunidades. Decidimos que a estreia será no bairro Santíssimo, no dia 08 de julho”, disse o titular da pasta da cultura no município, Luís Alberto Figueira.

DESRESPEITO

Um leitor da coluna, bastante indignado, denuncia a falta de caráter e ignorância do Padre Henrique Mendonça, da Paróquia de São Raimundo Nonato, por ocasião da campanha de vacinação contra gripe, que teve na área ao lado da Igreja um posto de vacinação. No último dia da campanha, segundo o leitor, o Padre Henrique chegou ao local e tratou mal as pessoas que estavam trabalhando e as que estavam sendo vacinadas, fato que deixou todos bastante revoltados e mostrando um total desrespeito com o ser humano.

SAMBA DE QUALIDADE

Para aquelas pessoas que gostam de ouvir e curtir um samba de qualidade, a pedida é o show “Qualidade do Samba & Convidados”, que acontece nesta sexta-feira, dia 02, a partir das 22:30 horas, no Bar Caminho de Casa, localizado na Av. Presidente Vargas, entre 7 de Setembro e Silva Jardim.

FÓRUM ESTADUAL DE TURISMO

A SEMTUR Santarém, na pessoa de Pablo Barrudada, coordenador do Pólo Tapajós, que integra 12 municípios, esteve presente no Fórum Estadual de Turismo, que foi realizado em Belém no dia 24 de maio. Na ocasião, Pablo Barrudada entregou ao secretário estadual de turismo Adenauer Goes um documento/resumo das demandas do Pólo Tapajós levantadas durante o encontro com secretários e coordenadores.

RETOQUES

A coluna parabeniza Raimunda Dourado (foto), funcionária exemplar da Câmara Municipal de Santarém, que trocou de idade no dia 30 de maio (terça-feira) e festejou a data junto de seus familiares. * O Residencial Salvação é um projeto do Governo Federal, com 3.081 Casas, dentro da área do município de Santarém. Um projeto que tramita na Câmara Municipal, de autoria do vereador Henderson Pinto (DEM), quer transformar o Residencial Salvação em Bairro, o que dará mais autonomia e melhores condições para que obras e serviços sejam realizadas no local. * Vereador Júnior Tapajós (PR), em contato com a coluna, disse que esteve no Alto Maró entre sexta-feira (26/05) e sábado (27/05) e observou que a área é distante da zona urbana de Santarém, sendo necessárias 24 horas de barco para se chegar ao local. * Tapajós citou que somente duas escolas atendem às comunidades daquela região, e estariam em situação crítica. Os educandários, de acordo com ele, teriam sido construídos no governo interino de José Maria Tapajós, hoje vice-prefeito do município. * Prefeitura retirou, na tarde de terça-feira (30/05), os tubos de concreto grandes (manilhas) que estavam interditando a Avenida Tapajós, no trecho da Trav. Dois de Junho até as proximidades da Rua Assis de Vasconcelos. * A Seminfra também retirou quatro bombas de sucção instaladas na Avenida Tapajós. Somente duas bombas estão na via, em frente ao supermercado Beira Rio, por precaução.