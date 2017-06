Bocão Ed. 1148

SEM PRESTÍGIO

Recebi uma mensagem de um político e empresário revoltado com o pronunciamento do Olavo das Neves nas redes sociais, e pediu para publicar sua mensagem e na próxima semana seu nome vai ser identificado, pois tem muita coisa a explodir. Assim recebemos a mensagem: “Olavo sem prestigio no cargo no governo do Estado e sem produzir para Santarém, iludindo vários empresários com falsas promessas, ficou revoltado pela cobrança que sua empresa sofreu da Secretaria de Finanças por não recolher o ISS de um show que promoveu”.

SEM PRESTÍGIO 2

Pensando que iria tirar vantagem, postou um vídeo magoado e revoltado, por ter sofrido a cobrança do imposto. Agora, a Prefeitura vai encaminhar as informações ao INSS, Receita Federal, Ministério Público Federal, SEFA, Ministério do Trabalho e Ministério Público Estadual, para saber se Olavo recolheu os impostos e se quem trabalhou no evento de sua empresa recolheu o INSS. Pensando que estaria jogando a administração do Prefeito Nélio contra o povo, agora vai ser cobrado pelas promessas que fez, quando prometeu ajudar Santarém. Se Jatene como Governador não ajuda, o Olavo vai ajudar?

– Olavo, cadê o licenciamento dos portos que está na Sema Estadual e não avança? Se você tem interesse e Jatene não dá apoio, peça para sair do governo. Cadê você, menino?

– Olavo, cadê o licenciamento da empresa Buriti que está na Sema Estadual e não avança? Esse projeto foi condenado pelo ex-prefeito Alexandre Von que você apoiou para reeleição. Se você tem interesse e Jatene não dá apoio, peça para sair do governo. Cadê você, menino?

– Olavo, e a área do Distrito Industrial que está na responsabilidade do ITERPA e você não resolve? Se você tem interesse e Jatene não dá apoio, peça para sair do governo. Cadê você, menino?

– Olavo, cadê o Centro de Convenções que o Governador retirou do último projeto de operação de crédito? E você não fez nada e se diz defensor de projetos para Santarém. Se você tem interesse e Jatene não dá apoio, peça para sair do governo. Cadê você, menino?

– Olavo, o Governo do Estado deve quase 3 milhões de reais em repasse para o Hospital Municipal e Upa e você não faz nada para regularizar a situação. Se você tem interesse e Jatene não dá apoio, peça para sair do governo. Cadê você, menino?

– Olavo, Jatene não tem interesse pelo desenvolvimento de Santarém e você sabe disso, porém, permanece no governo.

– Olavo, quem é realmente que não está contribuindo com o nosso desenvolvimento: a Prefeitura ou o Governo do Estado? Você diz ter prestígio junto ao Governador e entra a hora que quer no gabinete dele. Cadê você menino? Que não faz nada por Santarém. Será que a classe empresarial está satisfeita com você? A classe lutou para você ficar no cargo para ajudar Santarém e até agora, você nada fez. Cadê teu prestígio Olavo? Cadê você, menino?

VOLTA DENISE

Os moradores da grande área do Bairro Maracanã clamam pela volta da enfermeira Denise, pois estão revoltados com o atendimento das enfermeiras que trabalham atualmente no posto de saúde deste local. A má vontade e a preguiça reinam no ambiente, é incontável o número de usuários que são mandados para casa, simplesmente porque as enfermeiras dizem que não haverá atendimento. Quem busca pelos medicamentos que são distribuídos no posto, raramente os recebem, pois há sempre a desculpa de que deveriam ter ido de manhã, e quando vão pela manhã, devem voltar à tarde.

VOLTA DENISE 2

No dia 30/05/2017, à tarde, sob sol escaldante, uma senhora passou mal com pressão alterada, depois de voltar do posto, sem atendimento, sem os remédios e devido ao tratamento recebido da enfermeira. Se é para não atender ou ter péssimo atendimento, melhor fechar, pelo menos os moradores não perdem tempo indo a um posto de saúde que atua nestas condições e ainda piora a saúde dos pacientes.

LOJAS AMERICANAS

Recebi uma mensagem de uma cliente das Lojas Americanas revoltada com um vendedor. Ela foi comprar um notebook e o vendedor informou que no prazo de 10 dias seria entregue e no dia marcado a cliente foi lá e o vendedor na cara de pau disse que não sabia o dia que iria chegar e não tinha previsão, porque a empresa não tinha estoque. A cliente pegou santo e se revoltou, foi preciso intervenção de outros clientes para o vendedor não apanhar. Depois de se acalmar, a cliente informou que quando comprou o vendedor se comprometeu em entregar em 10 dias, só que agora não sabe mais quando vai chegar e não quer devolver o dinheiro.

LOJAS AMERICANAS 2

É de assustar uma empresa do porte das Lojas Americanas querer enrolar seus clientes. Revoltada com a situação, a cliente vai procurar o PROCON para que faça uma visita na loja e exigir a entrega do not book ou do dinheiro de imediato.

SIMPLES SEFA

O Tribunal Administrativo da SEFA é considerado um dos melhores do País pela dedicação e competência de seus conselheiros. Lá funciona a técnica e os processos são analisados pela origem do procedimento até a técnica. O Escritório AFA Consultoria Tributaria conseguiu êxito em três processos nºs 042015730007253-1 – 042015730007297-3 e 042015730007705-3, onde as empresas haviam sido excluídas do Simples e a AFA conseguiu incluir novamente as empresas no Simples Estadual.

LICITAÇÃO

A exigência de balanço para as empresas enquadradas no Simples Nacional participarem de licitação é ilegal, levando em consideração a Lei que disciplina as normas do Simples Nacional. Quanto às outras leis que exigem balanço, não especifica que se estenda às empresas do Simples Nacional, que possui Lei própria com objetivo de atender as pequenas empresas. As Prefeituras que exigem balanço estão erradas, provocando as empresas do Simples a simularem balanço, fraudar lançamentos e números para participar de licitação.

LICITAÇÃO 2

Se a Lei do Simples Nacional é específica e direcionada para essas empresas, não tem porque elaborar balanço, até porque levam desvantagem em comparação às empresas enquadradas no Lucro Real e Presumido, onde suas receitas são maiores. As empresas do Simples que elaboraram balanço podem sofrer punição caso apresentem balanço simulado. Presume-se que a exigência é para excluir as empresas do Simples, segundo um empresário, a carta já está marcada para as empresas com faturamento maior onde possa alguém auferir vantagem.

VISTA DE PROCESSO

Não se pode mudar o Código Tributário Municipal pela vontade, deve prevalecer a legalidade e no caso de vista do processo fora da repartição, não é legal, visto que se trata de sigilo fiscal. Já pensou um político sendo autuado e um adversário pegar carga e divulgar o sigilo? Por isso, senhores vereadores, é ilegal retirar o processo da repartição.

VISTA DE PROCESSO 2

Não existe lei que determine vista de processo administrativo fora da repartição. Em Santarém, alguns advogados e contadores foram até a Câmara de Vereadores querendo implantar procedimento ilegal no Código Tributário Municipal. Em todo o Brasil não existe lei para esse procedimento. Os profissionais e vereadores que estão querendo implantar ilegalidade demonstraram não conhecer nada de processo administrativo fiscal. O profissional tem toda liberdade de manusear o processo na repartição, inclusive requerer cópias de documentos. Quem não tem experiência de procedimento e processo fiscal tributário, não deve exigir.