Faculdade da Amazônia realiza I Workshop Farmacêutico do Oeste do Pará

O evento faz parte da programação do “Farmacêutico Paidégua”, realizado pelo CRF no município de Santarém.

O curso de Farmácia da UNAMA – Faculdade da Amazônia participará do evento do Conselho Regional de Farmácia que tem como objetivo de conscientizar a sociedade sobre o uso racional de medicamentos e posterior ao descarte adequado. O I Workshop Farmacêutico do Oeste do Pará será realizado no dia 12 de junho, no auditório central da faculdade, a partir das 19h. Os interessados podem realizar as inscrições na própria instituição.

Na ocasião, Mariana Muller Sarkis irá debater sobre o uso Indiscriminado e uso Racional de medicamentos. Mariana é docente dos cursos da saúde UNAMA, Faculdade Maurício de Nassau e membro da Comissão de Ensino Farmacêutico do Estado do Pará junto ao Conselho Regional de Farmácia.

Segundo o coordenador do curso de Farmácia da UNAMA, Elzo Vieira, o Fórum vem proporcionar oportunidade de qualificação aos profissionais e acadêmicos do curso de Farmácia e de outros cursos da área da saúde. “Contribuir com ações sociais que mostrem a realidade a ser vivenciada pelo profissional Farmacêutico aos discentes é de suma importância, de modo que evidencie a responsabilidade do profissional Farmacêutico perante a sociedade”, destaca.

As inscrições estão sendo realizadas na sala das coordenações, localizada no Bloco A e são realizadas mediante a doação de um material de limpeza. Também estão sendo arrecadados remédios vencidos na entrada da Instituição. A Faculdade da Amazônia está localizada na R. Rosa Vermelha, 335 – Aeroporto Velho, Santarém.

Fonte: RG 15/O Impacto e Lana Mota