Governo de Raquel Brandão inicia recuperação da Vicinal da 60, em Placas

Após a execução de serviços emergenciais em várias vicinais do município, a prefeita Raquel Brandão, do município de Placas, determinou o início da recuperação total da Vicinal da 60, assim como os seus acessos ao Alagado, Vale Verde e 240.

O trabalho de recuperação da vicinal tem um avanço grandioso, ultrapassando 10 km já recuperados em apenas uma semana do início das obras. O objetivo do trabalho é gerar trafegabilidade aos agricultores, transporte escolar e moradores locais.

A prefeita Raquel Brandão já anunciou que, em breve, iniciará este trabalho em outras estradas, atendendo o maior número de vicinais neste período de estiagem. “Irei honrar com os compromissos que fiz com a população do meu Município. É um desejo meu e será uma realidade de todos nós”, pontuou Raquel Brandão.

Fonte: RG 15/O Impacto