Henderson: “Governo do Estado não tem sido parceiro de Santarém”

Vereador Henderson Pinto rebate críticas feitas por Olavo das Neves, titular da CODEC

O vereador Henderson Pinto (DEM), líder do governo municipal na Câmara, recebeu nossa equipe de reportagem em seu gabinete e nos concedeu entrevista exclusiva, onde o assunto em pauta foi a publicação de um vídeo nas redes sociais do titular da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC), o empresário das Olavo das Neves, onde fala, em tom de desabafo, da inércia dos políticos de Santarém, que não se interessam por seu desenvolvimento. Veja a entrevista na íntegra:

Jornal O Impacto: Vereador, qual o seu ponto de vista em relação ao desabafo do empresário Olavo das Neves?

Henderson Pinto: Primeiramente, quero dizer à população santarena, que na realidade foi um vídeo gravado nas redes sociais por Olavo das Neves, por quem nós temos uma estima, o conhecemos e temos uma consideração por ele. Porém, em parte de suas palavras, eu penso que foram ditas em um momento que não caberia, porque em primeiro lugar essa visão que se tem lá fora de Santarém, afirmada por ele, se trata de uma questão do passado, porque neste momento com a nova gestão do Prefeito Nélio Aguiar, nós estamos trabalhando exatamente para reconstruir essa imagem. O que realmente nos causou estranheza foi a forma como foi colocada nas redes sociais. A partir do momento que eu digo que um problema não foi resolvido e eu na condição de gestor estadual, como presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico do Pará, tenho que compreender e verificar o que o Estado está fazendo por Santarém, para me levar à conclusão que em Santarém não se pode nada.

Jornal O Impacto: Olavo das Neves diz que a não instalação do Distrito Industrial em Santarém é culpa do Município?

Henderson Pinto: Vamos a alguns exemplos aqui. Primeiro, quero falar sobre os assuntos que foram tratados pelo titular da CODEC, através de vídeo no Facebook. Existe um problema que foi detectado desde o governo anterior no título da área onde pode ser instalado o Distrito Industrial e que não foi validado pelo próprio governo do Estado, através da sua Procuradoria Geral. A partir do momento em que o Prefeito Nélio Aguiar assumiu o governo no Município um dos pontos primordiais será resolver esse problema da área de instalação do Distrito Industrial. Nós temos um problema de regularização fundiária em Santarém, que não é uma responsabilidade única do Poder Executivo Municipal, existe a responsabilidade do ITERPA, que é um órgão do Estado. Nós temos uma demanda de anos pedindo para que venha um escritório do ITERPA para Santarém e até hoje não veio. Existe uma demanda recente da vinda da SPU (Secretaria de Patrimônio da União) para se instalar em Santarém, para resolver essas questões, e até o presente momento nós não tivemos esse retorno. Eu me preocupo quando um gestor externa publicamente na rede social, que em Santarém não pode nada; no momento em que estamos trabalhando exatamente dizendo que pode sim. O que nós queremos são investidores que venham para Santarém, que queiram contribuir para desenvolver o nosso Município de forma sustentável, garantindo emprego e renda, bem como dando oportunidade de trabalho para nossa população. Penso que o discurso do nobre presidente da CODEC deveria ter sido feito há alguns anos e não nessa atual gestão, mas eu fico preocupado porque ele é um gestor. Eu não posso dizer, como gestor do Estado, que Santarém não pode nada e que essas outras cidades, citando nomes, podem. Parece-me que cria que até uma situação em que os investimentos que nós estamos querendo trazer pra Santarém vão para outro lugar, o que é totalmente ruim e negativo para nossa cidade.

Jornal O Impacto: Existem muitos entraves do Estado para o desenvolvimento de Santarém?

Henderson Pinto: Eu queria conclamar ao nosso presidente da CODEC, que junto ao Governo do Estado possa estar resolvendo problemas que o governo não resolveu até hoje, que inclusive quero citá-los. É importante a população saber que estão travando inclusive nosso desenvolvimento. Vocês lembram quando o governador Jatene prometeu o Centro de Convenções? Infelizmente o Centro de Convenções não veio, na época teve problema da regularização do terreno que inclusive já foi sanado pelo Prefeito Nélio, mas o Governador já tinha tomado a decisão de não vir mais. Queremos o apoio do titular da CODEC com relação a isso. A questão do Porto de Cargas e Passageiros Hidroviários do Município, que se trata de um porto de caráter regional, quando o Nélio Aguiar era Deputado conseguiu aprovar o empréstimo e o recurso para ser construído, porém, o Governo do Estado tomou iniciativa de tirar esse recurso e hoje o Prefeito está novamente lutando para que o Governador libere de novo. Então, são temas que o titular da CODEC precisa nos ajudar a resolver. Outra questão é a água em Santarém, olha o problema que nós estamos enfrentando nesse momento com a COSANPA, em que se fizermos uma pesquisa hoje com a população, eu tenho certeza absoluta que mais de 80% da população não quer a permanência dessa empresa aqui em nosso Município. O presidente da CODEC deveria estar nos ajudando a resolver esse problema de água em Santarém, que também está travando nosso desenvolvimento.

Jornal O Impacto: O Governo do Estado fechou as portas para Santarém?

Henderson Pinto: Nesse momento Santarém precisa de recursos para incentivar nosso microempreendedor individual (MEI). No ano passado o Governo do Estado liberou 600 mil reais para o Crédito Cidadão, que é a oportunidade que as pessoas têm de gerar emprego e renda e fazer seu próprio negócio. Este ano só estão destinados para Santarém 100 mil reais. Por que o titular da CODEC não nos ajuda a trazer e ampliar esse recurso pra cá? E as obras paradas do município de Santarém, que eu não estou vendo esse esforço do Governo do Estado em resolver; vai resolver só agora próximo do período eleitoral, como é de praxe desse atual Governo Estadual. Por exemplo, o que aconteceu no Ginásio Poliesportivo e no Estádio de Santarém? Antes da eleição de 2014 recomeçaram as obras tanto do ginásio quando do estádio, imediatamente depois da reeleição do então governador Jatene as obras pararam e continuam paradas até hoje. E aí, como é que fica e onde estão os nossos “amigos” que fazem parte do Governo do Estado? Ocupando cargos importantes para nos ajudar? Aqui não estou tratando de uma crítica, mas um contraponto às palavras do nosso coordenador Olavo das Neves.

Jornal O Impacto: Como está a situação da saúde em nosso Município? O Estado está cumprindo com seu compromisso no repasse de verbas?

Henderson Pinto: Na área da saúde, por exemplo, o Governo do Estado mantém o Hospital Regional, mas sabemos que o HRBA é porta fechada, pois todos os pacientes que precisam ir para o Regional vão para o Municipal, ou seja, ocupam espaço de uma paciente que poderia estar sendo tratado no Municipal. Esse é um dos principais motivos da superlotação do Hospital Municipal. Por que o Governo do Estado e os nossos “amigos” não nos ajudam a abrir a porta do Regional, para que os pacientes que chegam dos municípios vizinhos e os que são de Santarém possam ir direto para lá ao invés de irem para o Municipal, dando assim oportunidade para outros? Por que nós não temos a garantia do repasse de mais de 3 milhões de reais que está atrasado em relação aos recursos da saúde? O Governo do Estado deveria repassar esses recursos para Santarém e não está cumprindo. Até hoje estamos pedindo uma audiência com o Governador e não somos atendidos. Na próxima semana vamos reunir com o Secretário de Saúde do Estado, ou seja, uma comissão da Câmara e Prefeitura vai reunir para tratar sobre o serviço de hemodiálise do município de Santarém, que é obrigação do Estado, mas quem está arcando com tudo é o Município e o Prefeito Nélio está pedindo para retornar ao Estado. Eu não posso simplesmente falar (desabafar) só porque eu recebi uma crítica de alguém. O homem público tem que saber receber críticas. Eu recebo críticas e procuro assimilar essas críticas para melhorar minha situação como Vereador do município de Santarém.

Jornal O Impacto: Sobre a situação da regularização fundiária em Santarém, o que você tem a dizer?

Henderson Pinto: Com relação à regularização fundiária no Município, nesse momento existe uma decisão do governo Nélio Aguiar de trazer o Programa Municipal de Regularização Fundiária trabalhado em uma cadeia específica do setor imobiliário de Santarém, onde estamos construindo esse plano. Inclusive vamos realizar o 1º Seminário de Regularização Fundiária, mas o Governo do Estado tem muita força junto ao Governo Federal e não nos ajuda junto ao INCRA e Terra Legal para regularizarmos essas áreas aqui. Então, é essa junção de forças que a gente precisa. Eu não posso admitir que o presidente da CODEC tenha ido às redes sociais dizer que em Santarém não pode nada. Se não podia no governo anterior, o qual ele apoiou na eleição, é uma coisa, mas dizer que não pode agora, é outra. Então, não é o momento certo dessa colocação e eu fiquei extremamente preocupado, porque nós estamos trabalhando justamente nesse momento para atrair investidores para todos os setores, como no turismo em Santarém que é uma vocação, no setor produtivo, na questão dos portos da nossa cidade que estamos avançando nessa discussão. É preocupante a forma que foi colocada pelo Olavo, que me parece que vai se ampliar essa imagem que se tinha de Santarém anteriormente e que nós já começamos a reconstruir. Quero lamentar da mesma forma que o presidente da CODEC fez um desabafo, eu quero também transformar essas colocações em um certo desabafo ao Governo do Estado do Pará, que não tem sido o parceiro que Santarém precisa. Não quero acreditar que seja por questões partidárias, porque quando entramos no poder temos de esquecer o partido e lutar pelo nosso Município e pelo nosso Estado, é o que nós estamos fazendo em Santarém. Então, eu queria dizer à população de Santarém que nosso propósito como Vereador e do Prefeito Nélio é ajudar a desenvolver a cidade. Sabemos dos muitos problemas que estamos tendo, o Prefeito Nélio tem ido quase que semanalmente atrás de recursos, seja em Belém ou Brasília, para trazer recursos e já tem a garantia de mais de 100 milhões de reais para Santarém. Trabalhou incansavelmente para tirar o município do CAUC. O que é o CAUC? É como se o nosso nome estivesse no SPC ou no SERASA. Ou seja, era o nome sujo que o Município tinha e que agora o Prefeito Nélio conseguiu limpar. Com isso, estamos retomando o processo do Hospital Materno Infantil, o projeto da Orla de Santarém que foi garantido pelo Ministro da Integração Nacional para Santarém. Então, eu fiquei extremamente preocupado, mas uma coisa que o titular da CODEC tem razão, é que nós temos que dar as mãos para resolver as questões. Mas dizer que em Santarém não pode nada, com certeza absoluta foi um momento muito infeliz de Olavo das Neves.

Por: Edmundo Baía Junior

Fonte: RG 15/O Impacto