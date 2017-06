Para Deputado, audiência publica em Miritituba cumpriu seu objetivo

Na noite de quinta-feira (01), uma grande Audiência Pública aconteceu no Distrito de Miritituba na busca de unir o povo para cobrar reivindicações feitas ao poder público e principalmente ao Governo do Estado por não cumprir os compromissos firmados no Município. O Deputado Eraldo Pimenta ao se pronunciar foi enfático em dizer, “este governo está em fim de carreira, não tem interesse de arriscar em investimento para nossa região. Qualquer obra ou projeto do Estado para nossa região só sairá através de muita luta. Acredito que com nossa pressão como oposição e com a pressão popular a escola de ensino médio do Distrito Miritituba sairá do papel, como houve em Uruará onde depois de várias cobranças começaram essa semana a reforma da escola”, disse Eraldo Pimenta.

“A nosso ver, uma rua de Belém tem mais votos que em Miritituba e por isso o Governador prefere investir por lá mesmo, deixando nosso povo da região a Deus dará, mas vamos continuar a luta buscando sensibilizar o governo através de cobranças e mostrando que nosso região também faz parte do Pará”, declarou o Deputado.

A obra de reforma da Escola Melvin Jones em Uruará teve início nesta semana, depois de várias cobranças feitas pelo deputado Estadual do Pará, Eraldo Pimenta (PMDB), na Câmara dos Deputados e junto ao Governo do Estado. O Deputado falou na tribuna durante a sessão da Alepa (Assembleia Legislativa do Estado do Pará) e cobrou com veemência que a reforma da escola fosse iniciada o mais breve possível. “O governo do Estado incomodado com sua reivindicação incansável na Tribuna, fez com que os trabalhos começassem e a reforma tão sonhada e tão esperada da Escola Melvin Jones, iniciou nesta semana”, pontuou o deputado Eraldo Pimenta.

Fonte: RG 15/O Impacto e Notícias do Tapajós