Ufopa abre seleção de mestrado em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) publicou na quarta-feira, 31 de maio de 2017, o edital de seleção para o Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Ambiente e Qualidade de Vida (PPGSAQ), com 25 vagas para a turma de 2017. As inscrições já estão abertas e ocorrem até o dia 19 de junho.

O Programa tem caráter interdisciplinar e o objetivo de investigar a relação ser humano-natureza, sob a égide da sustentabilidade, saúde ambiental e qualidade de vida. Há duas linhas de pesquisa: Políticas Públicas, Diversidade e Desenvolvimento Amazônico; e Biodiversidade, Saúde e Sustentabilidade.

Para se inscrever, os candidatos deverão entregar a documentação exigida pelo edital na Secretaria de Pós-Graduação, Programas e Projetos do CFI, sala 476, 4º andar da Unidade Amazônia. Os que não puderem inscrever-se pessoalmente poderão fazê-lo por procuração ou envio postal dentro do prazo estipulado.

O processo seletivo terá três fases: 1) exame de proficiência e prova de conhecimentos gerais; 2) avaliação do projeto de pesquisa e entrevista; e 3) análise do currículo Lattes. O resultado final será divulgado no dia 26 de julho. O início das aulas será no dia 3 de agosto.

