Deputado entrega ambulância ao município de Santarém

O deputado federal Francisco Chapadinha (PODEMOS-PA), entregou na sexta-feira, 02, ao representante do município de Santarém, Carlos Picanço, assessor da Prefeitura, uma Ambulância tipo A, destinada ao transporte de pacientes sem risco de vida, remoções simples e de caráter eletivo.

A ambulância orçada está orçada em R$ 100 mil. A liberação do veículo foi feita via governo do Estado.

Para o Deputado, a ambulância atende a grande demanda do Município e vai ajudar nas remoções de pacientes em quadros mais leves, como por exemplo, para efetuar algum exame ou transporte, onde não haja necessidade de suporte médico.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom