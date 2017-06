O Impacto é “Jornal Impresso Destaque 2016”

Rafael Duarte representou o Diretor-presidente Admilton Almeida no evento.

O tributarista Admilton Almeida, Diretor-presidente do semanário mais lido da região, foi homenageado em evento de comemoração ao Dia Nacional da Imprensa, organizado pelo Banco da Amazônia (Basa), em colaboração com o Sindicato dos Radialistas de Santarém, na quinta-feira (1º).

Empresas de comunicação e profissionais de várias mídias participaram do encontro, que está na sua 5ª edição. Categorias tais como: Empresa Destaque, Profissional Destaque e Profissional Revelação, foram homenageados.

Para Miguel Nuno Simões, gerente do Basa, a ocasião é de suma importância para a sociedade santarena, reconhecer em forma de homenagem, o papel do setor.

“O poder da imprensa em trazer à nossa sociedade as informações diárias e compartilhar também as ações do nosso banco no desenvolvimento da nossa região é por si só, um motivo extraordinário para essas homenagens. O banco nada mais faz do que reconhecer que sociedade sustentável se faz com imprensa livre e responsável que preserva os valores do banco”, afirmou Simões.

COMPROMISSO: De acordo com Admilton Almeida, Diretor-presidente do Jornal O Impacto, a homenagem é o resultado do trabalho, dedicação e compromisso que o jornal tem para com seus leitores, bem como junto à sociedade.

“Ao longo de mais de duas décadas, nas páginas do Jornal O Impacto, o leitor encontra informação que retrata a realidade de nossa região. Resultado de um trabalho conjunto, onde colaboradores internos se unem ao trabalho dos colunistas e articulistas. Certamente nossa marca é um editorial abrangente, e ao mesmo tempo relevante para todos. Polêmico, atualizado, audacioso, corajoso e acima de tudo verdadeiro, são nossas marcas registradas. Somos gratos pelo reconhecimento, e agradecemos a iniciativa”, disse Almeida.

RG 15 / O Impacto