Ruas, comércios e residências são alagados, durante forte chuva

Moradores e comerciantes passam por grandes transtornos e prejuízos decorrente dos alagamentos registrados nos quatro cantos da cidade.

A Avenida Tapajós, no trecho próximo ao mercado modelo, foi tomado pelas águas pluviais, que devido a cheia do rio Tapajós, não tem para onde escorrer. Proprietários de lojas da região, estão apreensivos, e alguns já tiveram o comércio invadido pela água.

Outro ponto crítico é no mercadinho da Prainha, localizado na avenida Curua-una. Vendedores tiveram que enfrentar a enxurrada para evitar prejuízos maiores.

Os moradores da Rua Cruzeiro do Norte, no bairro do Santarenzinho, estão indignados pelo o descaso do poder público, “toda vez que chove, a gente não consegue dormir, a rua vira um verdadeiro rio, casas são invadidas pela enxurrada”, desabafa um morador.

Os bairros da periferia são fortemente atingidos. A maioria padece com a falta de infraestrutura urbana. “Aguardamos que as promessas do atual prefeito sejam cumpridas. De começar asfaltar pela periferia”, cobra Valdecir Nunes, morador do bairro Jutai.

RG 15 / O IMPACTO