Deputado participa do início das obras de terraplanagem das vicinais em Pantanal de Areias, em Itaituba

O deputado federal Francisco Chapadinha (PODEMOS-PA) esteve no domingo, 4 de junho, na comunidade Pantanal de Areias, acompanhando o prefeito Valmir Climaco, de Itaituba. Na ocasião, foi anunciado o início das obras de terraplanagem nas vicinais.

Desde o início do mandato, o deputado Chapadinha vem contribuindo, significativamente, com o desenvolvimento dos municípios e com a qualidade de vida da população. A reunião contou com a presença do deputado estadual, Hilton Aguiar (SD).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom