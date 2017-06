Destaque do Paysandu, santareno Perema pede ‘pé no chão’ para seguir bem na Série B

Zagueiro de 24 anos foi um dos principais jogadores do Bicola na vitória por 2 a 0 sobre o América Mineiro, em BH, na noite de sexta-feira.

Seguro como de costume, Perema foi um pilar do sistema defensivo do Paysandu na vitória por 2 a 0 sobre o América Mineiro dentro do estádio Independência, em Bello Horizonte (MG). A vitória garantiu a manutenção do Bicola na liderança isolada da competição, mas o defensor fez questão de evitar a euforia com a campanha alviazul neste início do certame.

O Papão entrou na Série B com mini-meta de conquistar seis pontos a cada quatro rodadas, porém, fechou a quarta rodada com 10 pontos ganhos e com um detalhe importante: o time é único que não sofreu gols até então.

Perema falou sobre a importância da vitoria, mas frisou: ‘Não ganhamos nada, ainda. Temos que seguir com o pezinho no chão para poder continuar bem na sequência do campeonato. Sabíamos que seria um jogo difícil, mas suportamos bem a pressão deles e saímos com um ótimo resultado’.

Perema segue confirmado no time titular que enfrentará o ABC às 19h15 desta terça-feira (6), no Frasqueirão, em Natal (RN). A partida será transmitida lance a lance pelo Portal ORM.

Fonte: Redação Portal ORM