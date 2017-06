Prefeitura e Ufopa assinam contrato de estudos para recuperação do igarapé do Urumarí

Pesquisa irá verificar problemas de degradação ambiental ao longo do manancial

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), e Fundo de Integração da Amazônia (Fiam), da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), assinaram, na manhã de sexta-feira (2), o contrato para início dos estudos que vão apontar os problemas ambientais e as ações a serem tomadas para recuperação do Igarapé do Urumarí.

Diego Ramos, que há 10 anos atua no movimento social Comitê em Defesa do Urumarí, afirma que o estudo é uma grande conquista para as questões ambientais, não só da população que mora ao longo do Igarapé, como da cidade inteira. “É um marco histórico. Estamos nessa luta em defesa do igarapé, enfrentamos muitas dificuldades, já fizemos muitas atividades para a sensibilização dos moradores, mas agora contamos com a participação das universidades, do poder público, e isso vai fortalecer ainda mais na preservação dos recursos naturais do Urumarí”, destacou Diego Ramos.

O professor Dr. em Engenharia Química da Ufopa Lucenildo Moura explicou que a pesquisa se estenderá durante 36 meses realizando um levantamento socioambiental. “Vamos fazer um levantamento da área, fazer um trabalho de diagnóstico, análises laboratoriais, pesquisas de campo, a fim de identificar áreas ocupados, verificar como estão as matas impactadas e bioindicadores que, dentro das suas linhas de pesquisas, vão poder identificar as ações para o governo atuar”, informou o pesquisador.

A secretária de Meio Ambiente Vânia Portela destacou a parceria que a gestão realiza mais uma vez com a Ufopa, via Fiam, que é mais um avanço para a melhoria da qualidade ambiental do município. “Colocamos esta pauta na Semana do Meio Ambiente com o compromisso de assinar um estudo socioambiental das condições que se encontram o Igarapé do Urumarí. A Ufopa vai apresentar o diagnóstico ao município que, por sua vez, deve atuar de forma imediata. É um projeto a médio prazo e, quando a Ufopa entregar todo o levantamento dos impactos do recurso hídrico, o município vai correr atrás de recursos. É também uma bandeira da gestão.”

A secretária ressaltou que a ações no igarapé já estão avançadas, pois, em fevereiro deste ano, o município entrou com liminar na Justiça para a desocupação de algumas áreas que foram tomadas por famílias que acabaram desmatando trechos da Área de Preservação Permanente (APP). “A 8º Vara da Fazenda Pública deferiu a liminar, eu vim, mais uma equipe da Semma, juntamente com o juiz responsável, e foi verificado que a invasão da área está degradando a APP e agora estamos aguardando os trâmites legais. À Polícia Militar já foi encaminhado ofício e as famílias serão notificadas”, acrescentou Vânia Portela.

A programação da Semana segue neste sábado (4) com o passeio ciclístico em Alter do Chão, às 8h, que terá saída da Praça 7 de Setembro, percorrerá as principais ruas da Vila e será concluído no mesmo local de partida.

Já às 13h ocorrerá blitz educativa da Rodovia que liga Santarém à Alter do Chão, PA-457, no ponto da Comunidade Caranazal.

Às 19h, na Praça 7 de Setembro, ocorre o Show Cultural com apresentação de todos os componentes do Boto Cor de Rosa.

1º ENCONTRO DA NAVEGAÇÃO SUSTENTÁVEL SERÁ DE 27 A 29 DE JUNHO

Técnicos da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq) estiveram na Secretaria Municipal de Turismo de Santarém (Semtur), na manhã de sexta-feira (2), para apresentar a programação do 1º Encontro da Navegação Sustentável, que acontecerá no período de 27 a 29 de junho, no Hotel Barrudada, a partir das 8h.

O evento visa aprimorar procedimentos de gestão de resíduos sólidos produzidos pelas embarcações e geridos pelas instalações que atendam à navegação na região amazônica, tendo como projeto piloto em Santarém. Com as experiências dessa implementação, será ampliado para os portos de Belém, Manaus e outros portos/terminais durante a execução do projeto.

De acordo com Maria Luiza Gusmão, chefe substituta da gerência de meio ambiente, este encontro será para compartilhamento de informações para os diversos atores envolvidos na temática. “Estaremos realizando o evento, trazendo para as discussões a promoção da cultura do uso sustentável dos ambientes marinhos, sensibilizando para as condutas necessárias para esse fim”, explicou.

Para o secretário de Turismo Pablo Barrudada, o evento reforça uma das finalidades do turismo que passa pela conservação e valorização do patrimônio ambiental. “É um privilégio termos dois rios belíssimos em frente à nossa cidade. Esse patrimônio natural da região que precisa ser preservado, e o primeiro ‘Encontro da Navegação Sustentável’ será muito importante para encontrarmos alternativas de ações que garantam a preservação dos nossos atrativos naturais”, declarou.

A visita resultou na parceria entre Antaq e Semtur para a organização do evento, bem como outras entidades públicas e privadas que estarão na organização. A programação ainda será divulgada.

Também participaram da reunião Aleff Rodrigues e Marcos Garbe, técnicos da gerência de fiscalização (posto avançado de Santarém), Clarissa Cruz, técnica da agência de meio ambiente da Antaq, bem como os técnicos de planejamento e assessoria de comunicação da Semtur.

SEMINFRA REALIZA TREINAMENTO DE MANUSEIO DE ROÇADEIRA E TÉCNICAS PARA SEGURANÇA NO TRABALHO

Neste sábado (3), no auditório do Centro Municipal de Informação e Educação Ambiental (Ciam), desde às 8h, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminfra) realiza um treinamento de manuseio de roçadeira e técnicas para segurança no trabalho, para roçadores e encarregados da Seminfra, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) e da empresa Terraplena.

O objetivo do treinamento é a operação da máquina e seus acessórios/componentes de forma eficiente e segura.

