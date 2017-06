Semana Nacional dos Orgânicos acontece até 14 de junho em Santarém

Neste sábado, 3, consumidores poderão ver demonstrações de práticas orgânicas na feira do mercadão 2000

A Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos em Santarém terá uma ampla programação envolvendo professores, estudantes, agricultores e consumidores até o dia 14 de junho. A Semana é uma iniciativa da Coordenação de Agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) para oferecer informações à sociedade sobre a produção orgânica. Sem substâncias químicas ou hormônios sintéticos, os alimentos orgânicos são produzidos de forma mais justa e sustentável, além de serem mais nutritivos e saborosos.

A programação iniciou-se no dia 30 de maio, com palestras em escolas da rede pública de ensino sobre a importância do consumo dos alimentos orgânicos. No dia 6 de junho, Marcelo Laurino (Mapa) irá abordar a “Certificação de produtos orgânicos” em uma palestra aberta ao público no IFPA, a partir das 8h30. As inscrições poderão ser feitas no local. Os participantes receberão certificado com carga horária.

Neste sábado, 3, haverá venda de produtos com demonstração de práticas orgânicas no Mercadão 2000. Os consumidores também poderão adquirir hortaliças, frutas, farinhas e outros produtos orgânicos em outros dois momentos: no dia 7, no Emater; e nos dias 9 e 10, no Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém (STTR-STM).

Na Unidade Tapajós da Ufopa, serão exibidos documentários temáticos, seguidos de debate, de 5 a 9 de junho. As sessões serão abertas ao público com emissão de certificado aos participantes. A programação será divulgada posteriormente.

A semana também terá atividades voltadas aos agricultores e estudantes do IFPA, com visitas técnicas em comunidades do município.

Em Santarém, a programação é fruto da parceria entre as instituições que compõem a Comissão Temática de Produção Orgânica do Baixo Amazonas: Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), Instituto Federal do Pará (IFPA), Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), Associação Tapajós Orgânicos, Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-Bio) e Organizações de Controle Social (OCS).

Onde encontrar – É possível encontrar alimentos orgânicos certificados todos os sábados pela manhã na feira do Mercadão 2000 e às quartas-feiras, de 6h às 10h30, no Emater.

Fonte: RG 15/O Impacto e Luena Barros/Ufopa