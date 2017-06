Semma realiza última oficina para construção do plano de prevenção ao desmatamento, queimadas e incêndios florestais

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) realizou na manhã de quinta-feira, 01, na sede da Colônia de Pescadores Z-42, a última oficina de diagnóstico para a construção do Plano de Prevenção, Controle e Alternativas ao Desmatamento, Queimadas e Incêndios Florestais (PPCADQIF).

É uma ação que faz parte da execução do Projeto do Programa Municípios Verdes, através do pacto pela sustentabilidade ambiental de Juruti, discutindo com a sociedade civil, Prefeitura, Câmara e empresas a atuação da SEMMA e de todos os atores envolvidos para a preservação dos recursos naturais. Iniciou no dia 17 de abril no Mamuru Rio.

As intervenções se voltaram a melhorar a estrutura da SEMMA para atender as demandas do município, sensibilizar a população para ser mais ativa, fortalecer as parcerias e fomentar o diálogo com os atores.

O secretário Expedito Repolho agradeceu às entidades presentes como IJUS, IPUAM, AMTJU, ACOGLEC, Associações de bairro (Palmeiras e Maracanã), Câmara Municipal, e representantes das secretarias de Educação, Produção e Abastecimento, Infraestrutura e Governo.

Segundo Junior Vasques, técnico do setor de monitoramento da SEMMA, essas oficinas são importantes para informar à população de Juruti sobre o trabalho da SEMMA, e a realidade do município quanto ao desmatamento, queimadas e incêndios. Ele citou a região do Mamuru, onde os moradores responsabilizaram os madeireiros como os principais responsáveis pelo desmatamento local, mas a equipe de monitoramento informou que não, que as pastagens são as principais responsáveis. “Então a SEMMA levou para as comunidades rurais todas as informações, assim como trouxemos para a cidade. Para que não sejamos vistos apenas como órgão fiscalizador, mas também como um órgão que orienta”, disse Junior.

Todos os participantes receberam certificado.

OITAVA ETAPA DO PROSAF INICIOU NA ESCOLA PARQUE

O PROSAF – projeto de incentivo à implantação de sistemas agroflorestais, realizado pelo IDEFLOR Bio, em parceria com a PMJ, através das secretarias de Produção e Abastecimento (SEMPRO) e de Meio Ambiente (SEMMA), Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Casa Familiar Rural e Instituto Juruti Sustentável (IJUS), iniciou na quinta-feira, 01, a sua oitava etapa de atividades no município.

Essa etapa é a plantação de mudas no viveiro da Escola Parque, localizada no bairro Maracanã, que vai fomentar a recuperação de 1 hectare por produtor dos 30 cadastrados no projeto. O viveiro, que tem capacidade para 20 mil mudas, terá muruci, açaí, bacabi, mogno, abacaxi, maracujá, paricá e colimbrina. As ações do PROSAF em Juruti iniciaram no ano passado.

Segundo a gerente local do PROSAF, Paula Pereira, o projeto é importante para que os produtores usem e recuperem áreas de forma ordenada para construir uma floresta produtiva.

Estivera presentes do secretário de Governo, José Maria Melo, equipe da SEMPRO e da SEMMA, e o gerente regional do IDEFLOR Bio do Baixo Amazonas I, Geovani Aguiar.

José Raimundo Nascimento Soares, agricultor da comunidade Bom Que Doi, afirmou que essa ação vai ajudar na produtividade e na geração de renda para a sua família. Bem como José Amaral, da comunidade Batata, que também vê essas capacitações como algo importante para a execução do seu trabalho.

SEMANA DO MEIO AMBIENTE TEM COMO TEMA PRINCIPAL O LIXO

O município de Juruti, engajado no fortalecimento do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, terá como tema principal “Pense consciente! Gerar lixo não é com a gente” na 13ª edição da Semana do Meio Ambiente, que inicia no dia 5 de junho, com cerimônia de abertura oficial, às 9h, na sede comunitária do bairro Bom Pastor.

A equipe da SEMMA preparou junto com a Secretaria de Planejamento e Gestão, IJUS (Instituto Juruti Sustentável), IPUAM (Instituto Puxirum da Amazônia). ONG Conservação Internacional e Alcoa, uma programação voltada para a diminuição do lixo, principalmente para os jovens.

Confira a programação:

05/06 – Bom Pastor

– 9h – Abertura oficial

– 10h – Fórum Diálogo e saberes sobre resíduo sólido

– 15h – Teatro Jogos Ambientais/Exposição “As boas práticas ambientais do município de Juruti”

– 19h – Cine Tela Verde (Escola Américo Pereira Lima)

06/06 – Bom Pastor

– 9h30 – Teatro Jogos Ambientais (1ª sessão)

– 15h – Teatro Jogos Ambientais (2ª sessão)/Exposição “As boas práticas ambientais do município de Juruti”

– 19h – Palestra “Município Sustentável”/Cine Tela Verde (SENAI)

07/06 – CAJU/Bom Pastor

– 9h – Seminário de Liderança (CAJU)

– 9h30 – Teatro Jogos Ambientais (1ª sessão)

– 15h – Teatro Jogos Ambientais (2ª sessão)/Exposição “As boas práticas ambientais do município de Juruti”

– 19h – Palestra “Município Sustentável”/Cine Tela Verde (Escola Estadual Raimundo Coelho)

08/06 – Bom Pastor

– 9h30 – Teatro Jogos Ambientais (1ª sessão)

– 15h – Teatro Jogos Ambientais (2ª sessão)/Exposição “As boas práticas ambientais do município de Juruti”

– 19h – Palestra “Município Sustentável”/Cine Tela Verde (Escola Emanuel Salgado Vieira)

09/06 – Auditório SEMSA/Bom Pastor/Arena Cultural

– 9h – Palestra Plano de Utilização da Área de Várzea (auditório da SEMSA)

– 9h30 – Teatro Jogos Ambientais/Exposição “As boas práticas ambientais do município de Juruti” (Bom Pastor)

– 19h – Encerramento com apresentações musicais e teatrais (Arena Cultural)

10/06 – Sede Comunitária da Tabatinga

– 9h30 – Seminário REVIS Lago Mole

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMJ