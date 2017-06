Adepará realiza capacitação para reconhecimento de praga em Santarém

Capacitação técnica é para reconhecimento da praga quarentenária – Ácaro Vermelho das Palmeiras

Para reforçar o trabalho de defesa vegetal no Estado, a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) realizará em Santarém, a Capacitação técnica para reconhecimento da praga quarentenária – Ácaro Vermelho das Palmeiras. A capacitação, que inicia nesta quarta-feira (7) e segue até sexta-feira (9), no Sindicato Rural de Santarém, contará com a presença do diretor geral da Adepará, Luiz Pinto, e é voltada para os engenheiros agrônomos da agência.

O objetivo da capacitação é habilitar os fiscais estaduais agropecuários – engenheiros agrônomos – e agentes de fiscalização agropecuária para o reconhecimento da praga quarentenária durante as ações de levantamento de detecção nas áreas de produção de açaí, dendê e côco, nos municípios de Cametá, Mocajuba, Igarapé Miri, Limoeiro do Ajuru, Concórdia do Pará, Moju, Tailândia, Acará, Tomé Açu, Portel, Curralinho, São Sebastião da Boa Vista, Muaná e Ponta de Pedras, dentre outros onde houver a necessidade.

Em 2016, o Serviço de Inspeção Vegetal da Adepará detectou, em Juruti, um foco do Ácaro Vermelho das Palmeiras, praga que pode prejudicar a produção dos frutos das palmeiras. A praga ataca palmeiras como coqueiro, açaí, buriti, pupunha, palmeira-areca, e também bananeira e plantas ornamentais (heliconiáceas e strelitziáceas). Os sintomas de ataque do ácaro são o amarelecimento severo e ressecamento das folhas, levando à redução considerável da produtividade.

A praga pode se disseminar por outros plantios através da atividade humana, pelo transporte de material vegetal infestado, uso de implementos agrícolas e circulação de pessoas. O ácaro vermelho não traz perigo para a saúde humana, e sim à produtividade. O prejuízo é social e econômico.

Programação

1º dia

8h – Abertura

9h – IN nº 14 de 06/04/2010

10h15- IN nº 59 de 18/12/2013

14h – Raoiella indica (Ácaro Vermelho das Palmeiras) (Classificação taxonômica da Praga, Levantamento e Mapeamento da Praga em condições de Campo, Identificação, Coleta, Acondicionamento e Transporte da Amostra)

16h15 – Raoiella indica (Ácaro Vermelho das Palmeiras) (Bioecologia, Sintomas, Sinais, Ações de Prevenção e Métodos de Controle)

2º Dia

9h às 16h – Aula Prática (CAMPO) – Reconhecimento da praga

Fonte: Rg 15/O Impacto e Ascom/Adepará