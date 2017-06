Deputado federal Eder Mauro chama deputado estadual Bordalo de “covarde” e “bandido”

Reunião era para discutir os desdobramentos das investigações da chacina em Pau D’Arco.

Em meio a inúmeros casos de violência registrados diariamente em Belém e no interior do Estado — lembrando que há quase duas semanas uma chacina vitimou dez trabalhadores rurais em Pau D’Arco -, mais um caso mostra que o Estado e até mesmo seus representantes estão longe de manter o controle da situação e, até mesmo, de suas próprias ações.

Na manhã desta segunda-feira (05), na sala dos ex-presidentes da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), o delegado de Polícia e atualmente deputado federal Eder Mauro (PSD) discutiu de forma áspera com o deputado estadual Carlos Bordalo (PT).

Eder Mauro, assim como o vereador Sargento Silvano e o deputado estadual Coronel Neil, presentes na reunião, defendem os policiais e a hipótese de que houve apenas a reação dos policiais diante de possível ataque dos trabalhadores rurais. Já Bordalo, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alepa, diz que Pau D’Arco foi cenário de execução.

Na discussão, é possível ver e ouvir os gritos do delegado afirmando que Bordalo é “covarde” e “bandido”. Segurado por outras pessoas que estavam no local, ele parte para cima de Bordalo, que responde chamando o ex-candidato a Prefeito de “fascista”.

No início da tarde, Bordalo usou seu perfil nas redes sociais para comentar o ocorrido. O Deputado Estadual diz que foi “agredido pelo deputado federal Eder Mauro (PSD) quando estava tentando iniciar” um depoimento sobre o relatório da diligência da Comissão de Direitos Humanos da Alepa.

Bordalo diz, ainda, que foi impedido de falar durante a reunião pelo Deputado Federal, “com gritos e intimidações, numa atitude que não condiz com um mandato parlamentar”.

