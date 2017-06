Deputado Hilton Aguiar em ação por todo Pará

O deputado Hilton Aguiar está em uma comitiva com varias lideranças da região em torno da BR 163, em visitas que iniciaram na segunda -feira (05), com uma recepção no município de Trairão.

Em seguida a comitiva passou pelo distrito de Caracol, pernoitando na localidade de Jamaxim. O deputado está refazendo essas visitas que já se tornou rotina do parlamentar em ouvir os problemas da população de todos os cantos do Pará e levar as demandas ao conhecimento de todos na Assembleia Legislativa do Pará,(ALEPA).

DEPUTADO HILTON AGUIAR VISITA COMUNIDADES: INVESTIMENTO – “Estamos visitando diversas comunidades dos municípios do nosso estado para ouvir as necessidades, discutir sobre os problemas locais e para colocar à disposição o nosso mandato. Temos buscado recursos e parcerias para trazer os investimentos que a nossa população necessita”.

REUNIÕES – “Estivemos em Caracol (Trairão) visitando o líder local, Davi Scarpari e o Sr. Edson Ferreira de Santarém para participar de uma reunião. Visitamos o Pastor Edmilson Pinheiro da AD de Caracol, na Br.163, que também é uma liderança religiosa da região. Estendemos as nossas visitas a Jamanxim (Trairão) para ouvir as demandas da comunidade. Passamos pelo Pantanal de Areia acompanhando o Prefeito de Itaituba, Valmir Clímaco para ouvir as demandas da comunidade. Também estava presente o Deputado Federal Francisco Chapadinha, que também se colocou à disposição. Nesta semana, o Prefeito começará a recuperação das vicinais, facilitando o escoamento da produção e deslocamento da população”.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom