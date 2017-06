Deputado pede agilidade para a criação da APA Trairão

Conforme acordo firmado com o governo durante a votação da Medida Provisória (MP) 758, o deputado federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA), entregou ao líder do governo na Câmara, Aguinaldo Ribeiro, a proposta de criação da Área de Proteção Ambiental (APA), do município de Trairão, no Pará.

A ideia é que seja encaminhada ao governo, por meio de projeto de lei, com urgência constitucional. Para isso, o deputado Chapadinha pediu celeridade no trâmite junto ao governo federal e aos órgãos envolvidos, como Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Ministério do Meio Ambiente.

O deputado Aguinaldo Ribeiro se comprometeu em encaminhar a proposta e cobrar agilidade da Casa Civil.

A iniciativa do deputado Chapadinha resgata o sonho da população de Trairão, que anseia pela regularização de suas propriedades. A criação da APA assegura o direito dos moradores em trabalhar e dar sustento digno às suas famílias.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom