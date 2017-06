Instituto Edson Royer, em Novo Progresso, é selecionado pelo Banco da Amazônia

O Banco da Amazônia seleciona novamente o Projeto Educa Esporte do Instituto Edson Royer, através do Edital de Patrocínio 2017 e aprova recurso para aquisição de uniformes.

A instituição desenvolve um trabalho socioeducativo, esportivo e cultural com crianças, jovens e adolescentes no município de Novo Progresso há dez anos. E, por considerar a importância do projeto e dos resultados alcançados, o Banco da Amazônia garante recurso pelo segundo ano consecutivo.

Na Orla do Lago Municipal foi feita a comemoração com alunos, pais, autoridades e parceiros locais e como convidados especiais o Gerente Geral do Banco local, José Luiz Cordeiro Cruz e o Gerente de Relacionamento, Áydano de Souza Oliveira.

Nesse sentido, são de suma importância as PARCERIAS locais, o que contribuem para a efetivação de convênios, aprovação de novos projetos de esfera municipal, estadual e federal.

Fonte: RG 15/O Impacto