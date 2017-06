Plano Plurianual 2018-2021 será discutido com a sociedade santarena

Primeira plenária será nesta terça-feira (6), no distrito Boa Esperança, de 8h às 10h, na sede comunitária

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Tecnologia (Semdec), realiza, de 6 de junho a 6 de julho, plenárias de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2018-2021.

A primeira plenária será nesta terça-feira (6), no distrito Boa Esperança, de 8h às 10h, na sede comunitária. Mais cinco plenárias serão realizadas com moradores dos seguintes locais:

– Alter do Chão (8 de junho);

– São José/BR-163 (13 de junho);

– Costa do Tapará (27 de junho);

– Zona urbana de Santarém (28 de junho);

– Distrito Curuai (6 de julho)

A coordenadora do Núcleo Técnico de Planejamento da Semdec Claúdia Panosso explica como funciona o PPA. “O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para as despesas de capital e outras dela decorrentes e relativas aos programas de duração continuada. O PPA declara as escolhas pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais do governo. O alcance dos objetivos do plano requer que haja compatibilidade entre a orientação estratégica do governo, as possibilidades financeiras do Município e a capacidade operacional dos diversos órgãos ou entidades municipais”, explicou Cláudia.

O PPA deve ser integrado à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e à Lei Orçamentária Anual (LOA).

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom/PMS