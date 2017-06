São Francisco e São Raimundo vencem na Série ‘D’

As equipes santarenas conseguiram importantes vitórias, na 3ª rodada do Campeonato Brasileira da Série ‘D’. Após terem amargados derrotas nos jogos anteriores, o Leão, jogando em casa, conseguiu a primeira vitória na competição e o São Raimundo com uma vitória fora de casa, conseguiu assumir a liderança do seu grupo.

Em partida realizada na tarde de domingo (4), no estádio Colosso do Tapajós, o time do São Francisco recebeu a equipe xará do seu maior rival, São Raimundo-RR, – em uma versão regional norte do clássico Rai-Fran.

Novamente a pouca presença dos torcedores chamou a atenção. Dentro das quatro linhas, quem foi ao estádio, viu o jogo sem grande emoções. Tanto é que o gol da vitória do time santareno, foi marcado pelo jogador Edinaldo, aos 15min do 2º tempo, de pênalti. Com a vitória, o São Francisco assume a segundo colocação do grupo A3, com 4 pontos.

O próximo jogo do Leão será fora de casa, no domingo(11), contra o próprio São Raimundo-RR, em Boa Vista.

São Raimundo assume a liderança: O Pantera fez bonito fora de casa, jogando em Boa Vista, Roraima, no estádio Ribeirão, assumiu a ponta do grupo A2, com 6 pontos. Com o gol de Bernado, a equipe santarena venceu 0 Baré-RR pelo placar de 1 a 0.

Como as últimas duas partidas desta primeira fase serão jogadas no Colosso do Tapajós, o time do São Raimundo conta com participação de sua torcida, para concretizar a classificação. No domingo (11), o Pantera enfrentará o Baré-RR.

