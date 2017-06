TJPA realiza semana da conciliação

Mutirão começa nesta segunda-feira (05) e vai até sexta, dia 09.

O Tribunal de Justiça do Pará realiza a partir desta segunda-feira (5) a Semana Estadual de Conciliação 2017. O mutirão pretende oferecer um meio célere para solução das demandas, evitando que situações simples acabem sendo judicializadas e custem tempo para serem resolvidas. São 119 unidades judiciárias inscritas, em Belém e no interior, e mais de 8 mil audiências agendadas até a próxima sexta-feira (9).

Durante a programação serão apreciadas ações referentes a direito de família, vizinhança e relações de consumo, além dos litígios envolvendo operadoras de telefonia celular e internet, concessionárias de água e energia elétrica, instituições bancárias e construtoras.

A Semana Estadual de Conciliação 2017 faz parte do Plano de Gestão 2017-2019 do Tribunal e tem como responsável a juíza auxiliar da Coordenadoria dos Juizados Especiais, Antonieta Mileo, que destaca a participação das unidades judiciárias e o uso de métodos de solução de conflitos.

Fonte: RG 15/O Impacto e TJPA