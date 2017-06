Veículos retidos pelo Detran serão leiloados na capital e interior do Estado

Em Santarém, leilão acontece nos dias 27 e 28 de junho. A ação também ocorrerá na modalidade on-line, por meio de cadastro prévio no site do Detran.

O Departamento de Trânsito do Estado (Detran) vai leiloar 587 veículos, entre carros e motocicletas, que estão retidos nos parques dos municípios de Belém e Santarém. No interior, o leilão ocorrerá dos dias 27 e 28 de junho, já na capital será nos dias 19 e 20 deste mês. O objetivo é leiloar veículos que foram recolhidos ou removidos pelo Detran e que já estão há mais de 60 dias nos parques do órgão.

A visitação vai servir para os interessados examinarem e identificarem automóveis de sua preferência. Em Belém, a visitação poderá ser feita nos dias 12, 13, 14 e 16 de junho, enquanto que em Santarém as visitas públicas ocorrerão de 20 a 23 e no dia 26, sempre das 9h às 17h, no pátio da Vip Leilões, nos dois municípios. Quem for participar deverá apresentar documento de identidade oficial com foto. O leilão também ocorrerá na modalidade on-line, através de login e senha obtidos por cadastramento prévio no site da organizadora.

Não podem participar do leilão os membros da comissão, servidores do Detran do Pará e aqueles que, a qualquer título, recebam numerários da instituição, incluindo terceirizados e temporários, além de pessoas físicas e jurídicas declaradas inidôneas ou punidas com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com órgão ou entidade integrante da administração direta ou indireta, das esferas federal, estadual, municipal e distrital. Os atuais proprietários dos veículos que serão leiloados também não podem participar, assim como menores de 18 anos e pessoas não emancipadas.

Os lotes classificados como sucatas aproveitáveis não poderão mais circular, e somente poderão ser arrematadas por empresas do ramo do comércio de peças usadas, devidamente regulamentadas pela Lei nº 12.977/2014, e normativos do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), sendo necessária a comprovação no ato do credenciamento perante o leiloeiro.

Os donos dos veículos apreendidos já foram notificados sobre a situação dos bens e os procedimentos para recuperá-los antes do leilão. A relação dos veículos retidos pelo Detran também pode ser consultada no Diário Oficial do Estado e no site do órgão.

Fonte: Portal ORM com informações da Agência Pará