Acidentes com a rede elétrica podem ser evitados na quadra junina

É importante a população ficar atenta desde os momentos da organização das festas, para evitar imprevistos

Para quem vai se divertir nas festas juninas durante esse mês de junho na cidade, a atenção deve ser redobrada para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica no momento da organização da festa. A Celpa orienta os clientes com dicas de segurança e os cuidados que todos devem ter para que o evento seja realizando sem acidentes, seja na hora de enfeitar as vias ou até mesmo na hora de montar os quiosques do comercio informal.

O executivo da área de Manutenção da Celpa, Clécio Tabaranã, alerta que a população jamais deve usar estruturas decorativas junto a rede elétrica. “O cliente não deve usar as estruturas elétricas para sustentar as bandeirinhas ou qualquer tipo de decoração. Na utilização desses enfeites, deve-se verificar a procedência dos produtos, pois não devem ser usados materiais condutores de energia, como por exemplo fio de cobre, entre outros”, orienta o executivo

Além disso, o executivo ainda orienta quais as estruturas corretas que podem ser usadas e o que deve ser evitado ficar próximo a rede elétrica para não causar acidentes. “A dica é que seja utilizado barbante para prender as bandeirinhas. Fogueiras, balões, foguetes ou fogos de artificio são proibidos de ficar direcionados próximos a rede elétrica, pois podem ocasionar prejuízos diretos no fornecimento de energia e trazer riscos eminentes, levando por consequência em acidentes de fatais”, explica.

COMÉRCIO INFORMAL – Em relação a montagem de barraquinhas, camarotes, arquibancadas, palanques, palcos e a utilização de veículos de som, deve-se levar em conta alguns itens. A distância mínima de segurança dessas estruturas em relação à fiação elétrica dever ser de 1,5m. Durante a montagem e a desmontagem das estruturas, os operários deverão ficar atentos a essa distância e manusear ferramentas e peças metálicas com extremo cuidado.

Nos casos de ligações à rede para eventos juninos, os organizadores podem procurar uma agência de atendimento da concessionária para solicitar a ligação provisória. A solicitação deve ser feita com antecedência, devendo informar qual a finalidade, o endereço da ligação e quais eletrodomésticos serão utilizados. Com esta medida, situações de sobrecarga são evitadas.

EM CASO DE ACIDENTE:

– O local deve ser isolado, para que não haja aproximação de pessoas;

– Não se deve retirar objetos ou pessoas que estejam em contato com fios até que um profissional qualificado assegure que a energia foi desligada para, assim, manter a segurança e a integridade física dos presentes;

– Jamais tocar em fios partidos;

– Acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros, por meio do número 193, e a Celpa, pelo número 0800 091 0196.

Fonte: RG 15/O Impacto e Núbya Pereira