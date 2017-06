Deputado federal do PMDB é preso pela PF ao desembarcar em Brasília

O deputado federal Celso Jacob, do PMDB do Rio de Janeiro, foi preso na tarde desta terça-feira (06), pela Polícia Federal, quando desembarcava no Aeroporto de Brasília. Segundo informações, Celso Jacob foi condenado pelo STF e teve sua ordem de prisão decretada pelo ministro Edson Fachin.

O Ministro do STF condenou o Deputado a sete anos e dois meses de reclusão pelos crimes de falsificação de documento público e dispensa de licitação, no período em que governou o município de Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. Ele foi preso na frente de outros parlamentares que estavam no mesmo voo dele, que chegava a Brasília do Rio de Janeiro.

Fonte: RG 15/O Impacto, com informações de Lauro Jardim