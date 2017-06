Homem é barbaramente assassinado em Curuá

Mais um crime bárbaro com requinte de crueldade que aconteceu no município de Curuá, no oeste do Pará.

Segundo informações, por volta das 23:00 horas de segunda-feira, dia 05, a Polícia Militar recebeu uma ligação anônima de que havia um corpo estendido ao solo na Rua Nova de Santana, Bairro Santa Maria Gorete. Em ato contínuo, a Polícia comprovou a materialidade de que tratava-se de um homicídio, cuja a vítima é Everaldo Sousa Costa, 28 anos de idade, que teve sua vida ceifada com um golpe de peixeira na altura do peito.

A Polícia Militar removeu o corpo até o Centro de Saúde, onde foi comprovado o óbito. O suspeito pelo crime está foragido, mas a Polícia está à sua procura.

Fonte: RG 15/O Impacto