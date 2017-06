Motorista perde controle e carro cai em bueiro

Santarém amanheceu com uma forte chuva. Desde às 4 horas da manhã desta terça-feira (06) está chovendo torrencialmente em Santarém, causando inundações em vários locais, principalmente na periferia e na orla da cidade, onde as bombas foram retiradas e em alguns pontos a Avenida Tapajós ficou totalmente alagada.

Para quem dirige veículos a atenção deve ser redobrada, pois a visibilidade fica péssima com a chuva. Um motorista perdeu o controle de seu veículo e caiu em um bueiro localizado no cruzamento das Avenidas Barão do Rio Branco e Mendonça Furtado. Felizmente ninguém saiu ferido, somente danos materiais.

Fonte: RG 15/O Impacto