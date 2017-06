Campanha tenta combater trabalho infantil em Santarém

Abertura será na quinta-feira (8), no auditório do Centro de Informações e Educação Ambiental (Ciam).

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtras), realiza a ação “Trabalho infantil: basta!”, de 8 a 14 de junho. A ação é em alusão a 12 de junho, data em que se celebra o Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil.

A abertura será na quinta-feira (8), no auditório do Centro de Informações e Educação Ambiental (Ciam). Serão afixados cartazes e distribuídos panfletos em escolas, instituições públicas e privadas, feiras, embarcações e mercados. No dia 12 de junho, haverá uma caminhada com saída da Praça Barão de Santarém, percorrendo as Avenidas Rui Barbosa, Barão do Rio Branco até a chegada na Avenida Tapajós, onde serão realizadas ações culturais voltadas aos participantes da caminhada na Praça do Pescador. No dia 14 de junho, a campanha encerra com ação social na Escola Municipal Santo André, em parceria com o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest).

As ações têm o intuito de sensibilizar a sociedade santarena sobre o problema e argumentar contra os mitos que envolvem o assunto: “Melhor trabalhando que roubando”; “Melhor trabalhando que usando droga”; “Ah, trabalho dignifica a criança e o adolescente”; “Eu trabalhei e não morri”.

