Deputado apoia karatecas paraense em Campeonato Nacional

O deputado federal Francisco Chapadinha (Podemos-PA), visitou a instalação do Colégio Militar de Brasília, onde ficarão alojados os caratecas dos municípios de Santarém e Monte Alegre que irão participar do XXIV Campeonato Nacional de Karatê Interestilos, que será realizado no estádio Mané Garrincha – Arena Lounge, em Brasília, no período de 16 a 18 de junho.

Chapadinha conseguiu junto ao Ministério do Exército a cessão do alojamento para a comitiva composta de 25 pessoas, entre atletas, treinadores e responsáveis.

A proposta do deputado e aceita pelo Ministério é que seja oferecida toda a estrutura de dormitório e café da manhã.

O deputado Chapadinha considera importante a prática esportiva e por isso não mede esforços para apoiar quem desenvolve. Para o deputado, o karatê, por exemplo, é uma atividade que chama a atenção principalmente para valores que são fundamentais para a vida de qualquer ser humano. “Essa prática permite disciplina, humildade e respeito que é o que a gente mais precisa em qualquer lugar, seja na escola, em casa, na rua…”, afirmou.

Durante o mandado na Câmara Federal, o deputado Chapadinha tem liberado verbas por meios de Emendas Parlamentares, para a construção de quadras poliesportivas. A ideia é contribuir na influencias das atividades esportivas sobre o comportamento social, principalmente das crianças e dos adolescentes.

Confira a Programação do XXIV Campeonato Nacional de Karatê Interestilos DIA 15 JUNHO (5ª feira):

– Até essa data, chegada das delegações.

– Clínica de Arbitragem: das 13/16h – Traje oficial.

– Reunião de Presidentes – das 15/17h – Somente o presidente ou seu representante legal.

– Congresso Técnico – das 17/19h – Somente o Delegado e o Técnico de cada entidade inscrita no evento.

– Exame de Graduação até o 6º Dan – às 19h00. Atletas inscritos.

OBS.: Tudo será realizado na Arena Lounge – Estádio Mané Garrincha

DIA 16 JUNHO (6ª feira):

– Às 8H, concentração.

– Às 8h30, INÍCIO DAS COMPETIÇÕES – com a programação planejada.

> KATA EQUIPES em seguida, competições até 17 anos, indo até às 17 horas.

Às 19h00, ABERTURA OFICIAL DO EVENTO – FESTIVAL DE ARTES MARCIAIS E DANÇA DO DF & XXIV CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE/CKIB

> Desfile obrigatório das delegações com seus atletas.

> Apresentações diversas.

DIA 17 JUNHO (Sábado)

– Às 9h – competições individuais de kata / kumite – ADULTOS:

1. Faixas pretas M / F categorias 30 anos acima;

2. Em seguida, categorias tanto Dangai como Yudansha 18 a 29 anos;

3. Finalizando, categorias GO-NINU-KE

DIA 18 JUNHO (Domingo)

1. Competições: equipes de Kumite

2. Logo após, os The Best. Encerramento.

Fonte: RG 15/O Impacto e Ascom